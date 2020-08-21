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21 Ağu 2020 - 16:34- Asayiş G: 21 Ağu 2020 - 17:36

Sauna hırsızı kovalamaca ile yakalandı

Kocaeli başta olmak üzere 6 ilde sahte kimlikle müşteri kılığında girdiği saunaların soyunma odasındaki dolaplardan hırsızlık yaptığı belirlenen kişi, polis ekipleri sonucu yaşanan kovalamacada önce polis otosuna daha sonra da duvara çarptı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele’de bulunan bir otelin saunasına 15 Ağustos günü müşteri kılığında gelen kişi, bir müşterinin eşyalarını bıraktığı dolaptan yaklaşık 6 bin TL değerinde eşya ve aracına ait anahtarla birlikte aracını da çalarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı. İsminin Suriye uyruklu M.S. (40) olduğu öğrenilen şüphelinin kiraladığı araçla İstanbul’dan Kocaeli’ye giriş yaptığının belirlenmesi üzerine Gebze’de polis ekipleri tarafından araca “Dur” ihtarında bulunuldu.

SAHTE KİMLİKLE MÜŞTERİ OLARAK GİRİŞ YAPIYOR

Polisin “Dur” ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle kaçmaya devam etti. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından M.S. aracıyla önce polis otosuna, aracın kontrolünü kaybedince de duvara çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan M.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.S. sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Üzerinden sahte kimlik ve 6 adet farklı numaralara ait sim karları ele geçirildi. M.S.’nin benzer yöntemlerle sahte kimlik vererek Kocaeli, Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya illerinde girdiği yaklaşık 15 farklı saunada hırsızlık yaptığı tespit edildi. İşyerinden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Ağu 2020 - 16:34 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek - her 2 polisiye olayın birinden suriyeli çıkıyor . polisimiz mecbur mu bu suriyeli asalaklar ile uğraşmaya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ağustos 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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