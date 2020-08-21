İYİ Parti İl Gençliği’nde bayrak değişimi

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Tugay Östürk, İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın danışmanı oldu. Partinin kuruluşunda görev almakla birlikte Gebze İlçe Sekreterliği, Gebze Sosyal Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Gökçe Nesli Kondu ise, İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oluru ve Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas’ın onayıyla İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandı.

“İNANCIMIZ TAM”

Başkan Yıldız, kucaklayıcı, toparlayıcı bir anlayışla güzel işlere imza atacağı vurgusunda bulunarak “Gökçe Nesli Kondu, partimizin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunmuş ve verilen her görevi layıkıyla yerine getirmiş genç bir arkadaşımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde gençliğe ve partimiz güç katarak, ötekileştirmeden, kucaklayıcı, toparlayıcı bir anlayışla güzel işlere imza atacağına gençliğin bayrağını bir adım ileriye götüreceğine inancımız tam. Partimize ve Kocaeli’mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

GÖKÇE NESLİ KONDU KİMDİR?

1992 yılında Üsküdar’da doğdu. Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü mezunudur. 2013 yılında vinç kiralama ve nakliye üzerine şahıs şirketini kurdu. 2017 yılında vinç kiralama-palet üzerine limited şirketini kurdu. Hem şahıs hem limited şirketini yönetmektedir. 2017 yılında siyasete İYİ Parti ile başladı. Gebze ilçe kurucu üyesidir. 1. Olağan seçim sonrasında Gebze ilçe sekreteri görevinde bulundu. Gebze Sosyal Politikalardan Sorumlu İlçe başkan yardımcılığı, 2019 yılı yerel seçimlerinde SKM’de görev aldı. 2019 yılından bu yana Kocaeli il yönetim kurulu üyeliği görevi aldıktan sonra İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanmıştır.