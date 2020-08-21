Yüz binler bu kararı bekliyor! Açılacak mı? Açılmayacak mı?

Üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1 Ekim tarihi itibariyle başlıyor, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci kayıtları halen devam ediyor. Ancak yeni eğitim döneminde uygulanacak sistem halen belirlenmedi. YÖK’ün kararı doğrultusunda her iki üniversitenin senatosu bir araya gelerek yeni dönemde eğitim sistemini belirleyecek. Çıkan kararda “uzaktan eğitim” ya da “yüz yüze” eğitim kararı verilecek. Uzaktan eğitim kararı alındığı taktirde Kocaeli Üniversitesi’nin 74 bin öğrencisinin, Gebze Teknik Üniversitesi’nin ise 7 bin 534 öğrencisinin büyük bir bölümü Kocaeli’ye gelmeyecek. Yüz yüze eğitim sistemi üzerinde karar kılındığı taktirde de öğrencileri bekleyen barınma sorunu ortaya çıkacak. Yurtların çoğunda şu an karantina altında bulunan vatandaşlar kalıyor. Kiralık ev sayısı ise ihtiyacı karşılayacak kadar değil.

UZAKTAN EĞİTİM MODELİNDE

Kocaeli Üniversitesi bu yıl 12 bin 500 kontenjan ile 74 bin kişilik bir öğrenci kapasitesine sahip olacak. Fakülte ve meslek okuluna kayıt yaptıran bu öğrenciler, okulun yeni eğitim döneminde uygulayacağı sistemi bekliyor. Uzaktan eğitim uygulandığı taktirde, Kocaeli’de yaşayan öğrencilerin dışındaki kitle, kendi şehirlerine dönecek. Altyapının uygun olmadığını söyleyen öğrencilerin bir bölümü bu sistemin randımanlı olamayacağını düşünüyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM MODELİNDE

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin senatoları yüz yüze eğitim modeline karar verdiği taktirde bambaşka bir sorunla karşılaşacak. Covid sürecinde yurtlar, karantina merkezleri olarak kullanılıyor. Öğrencilerin ciddi bir barınma sıkıntısı ortaya çıkıyor. İzmit merkezinde öğrenciye uygun ev sayısı ise talebin çok çok altında

EKONOMİK YÖNÜ

Uzaktan eğitim devam ederse Kocaeli ekonomik anlamda ciddi bir kayba uğrayacak. İki üniversitede yaklaşık 8 binden fazla öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin şehre gelmemeleri ekonomik anlamda Kocaeli için büyük bir kayıp olacak. Bu durumda, üniversitelerin karanını sade öğrenciler değil, Kocaelili esnaflar da merakla bekliyor. Uzlaşımdan, gıdaya, giyimden turizme kadar pek çok sektör önemli bir müşteri portföyünü kaybetmiş olacak.

“DÜŞÜNCEMİZ OKULLARI AÇMAK”

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü şu açıklamayı yaptı, "Sevgili öğrencilerimiz; üniversitelerin açılmasıyla ilgili arkadaşlarımız değişik alternatifler üzerinde çalışıyor. YÖK'ten gelen talimat ‘eylülde planlama yapmayın.’ Düşüncemiz ağırlıklı örgün/online karışımı bir model olarak okulları açmak. Ayrıntılı açıklama bitince yapılacaktır. Üniversiteyi, arkadaşlarınızı, Umuttepe'yi ve bizleri özlediniz, biliyoruz. Bizler de sizleri çok özledik. Lütfen biraz daha sabır.”

ASLAN: HENÜZ SENATO TOPLANMADI

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan Aslan 14 Eylül’e kadar uygulamalı eğitimlerimiz devam ediyor. Henüz senatoyu toplamadık. Senato toplandığında uygulanacak eğitim modelini belirleyeceğiz. Okulumuzda 7 bin 534 öğrenci bulunmakta” dedi.

ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

“VİRÜSUN YAYILIMINI ARTTIRIR”

Üniversite öğrencisi Ahmet Burak (21), “Uzaktan eğitim olmasını isterdim. Şu an ülke olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Koronavirüs hala devam ediyor ve şehir dışından gelen öğrenci topluluğu çok fazla. Bu durum virüsün yaylımını arttıracaktır” dedi.

“UZAKTAN EĞİTİMİN EĞİTİMİ VERİLMELİ”

Efe Can Zeybek (21), “Öğrencilerin bir araya toplatılması sakıncalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına da dikkat edildiğini düşünmüyorum. Raporlara baktığımız zaman şu anda böyle bir eğitim sistemi sağlıklı gözükmüyor. Şu anlık uzaktan eğitimi destekliyorum fakat bu eğitim şeklinin geliştirilmesi gerekiyor. Tabii ki hocalarımız bu sürece hazırlıksız yakalandılar fakat bunu geliştirmeleri gerekiyor. Öğrencilerin buna yönelik eğitim alması gerekiyor. Daha doğrusu, uzaktan eğitimin, eğitimi verilmeli.” şeklinde konuştu.

“CANIMIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL”

Furkan Geylan (25), “Bulunduğumuz dönemde örgün eğitimin uygulanması biraz zor görünüyor. Bundan dolayı uzaktan eğitim öğrencilerin bu dönemde maddi yönden de olumsuz etkilemesini bir nebze olsun azalttı. Tabii ki öğrenciler okuduğu şehirlerdeki bölgede harcayacağı paraları ne kadar harcamamış olsa da üniversite bulunan şehirlerdeki bölge halkı durumdan ekonomik olarak kötü etkilenmiş olabilirama canımızdan da önemli değil. Ben şahsi olarak uzaktan eğitimi desteklemekteyim. Bu sistem zaman ve mekânı ortadan kaldırdığı için günümü de programsal olarak daha güzel şekilde şekillendirmeme olanak sağladı.” dedi.

“VAKA ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇECEK”

Semih Çakmak(25), “Bir mühendislik öğrencisi olarak online eğitime kısmen karşıyım. Bana kalırsa fakültelerin öğretim üyeleri birtakım seçmeli veyahut da derslerin belli bir yüzdesini pandemi sonrasında dahi online olarak devam ettirmelidir. Bu durum hem öğrenciye hem eğitimcinin kendine vakit ayırması ve daha farklı konularda kendini geliştirmesi için daha fazla vakit bulmasına ortam sağlayacaktır. Hâlihazırda pandemi surecinde yaşanabilecek vaka artışının da önüne geçecektir.” ifadelerini kullandı.

Doğanay YILMAZ