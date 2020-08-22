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22 Ağu 2020 - 09:00- Siyaset G: 22 Ağu 2020 - 09:02

Ellibeş: "Türkiye artık Süper Lig’dedir"

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz keşfiyle birlikte Dünya’da süper güçlerin ligine yükseldiğini belirterek, “Şimdi bu büyük adımın ardında ülkece beraber olalım ve bu çalışmayı destekleyelim. Müjdeler olsun” dedi.
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, tüm dünyada merakla beklenen açıklamanın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye, kalkınmamızda, milli bağımsızlığımızın sağlanmasında ve ortaya koyduğumuz yerli ve milli duruşun hayata geçirilebilmesinde önemli bir unsur olan enerji sektöründe, dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda çok önemli bir gelişmeye imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde ve tüm dünyada merakla beklenen müjdeyi açıklayarak; ülkemizin ilk milli sondajında, tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yapan Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de gerçekleştirdiği sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini büyük bir gururla duyurmuştur. Türkiye'nin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde, yaklaşık 170 kilometre açıkta ve 2 bin 600 metre derinlikte gerçekleşen sondaj çalışmaları, ülkemizin doğalgaz ithalatının önemli bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahip ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğalgaz miktarının da neredeyse 20 katı seviyesindedir.”

TÜRKİYE YÜKSELEN GÜÇTÜR

“Bu gelişmeler devamında, Karadeniz’de yürütülecek arama ve üretim faaliyetleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Türkiye, 2023 yılında üretime geçmiş olması hedeflenen Karadeniz doğalgazıyla, önümüzdeki yıllarda sona erecek uzun dönemli doğalgaz sözleşmelerinin yeniden şekillendirilmesini sağlayacak, ithalatçı konumundan ihracatçı konuma gelerek bölgede önemli bir güç unsuru olarak varlığını göstermeye devam edecektir. Türkiye yükselen güç olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu gelişme ile dünyanın süper ligine girmiştir. Cumhurbaşkanımızın milletimize duyurduğu yeni müjde, stratejik gücümüze güç katacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Dostlarımız sevinsin. Bereketli olsun. Şimdi ülkece bu önemli adımın arkasında birlik ve beraberlik içinde destek olalım”.

22 Ağu 2020 - 09:00 - Siyaset

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