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22 Ağu 2020 - 09:19- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 09:26

Bakan Koca, o olayın detaylarını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 32 kişiye corona virüsü bulaşması olayını "Bir kişinin kurallara uymaması sonucu 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir" diyerek paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında olayın detaylarını da aktardı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu’nun Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde bir düğünde yaşanan olayı örnek vererek vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin kurallara uymaması sonucu 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor” yazarak kendisine gönderilen ve olayın detaylarının anlatıldığı bilgi notunu paylaştı.

BİR KİŞİ 32 KİŞİYE VİRÜSÜ NASIL BULAŞTIRDI?

Bakan Koca’nın paylaştığı bilgi notunda Ordu’daki olayın bulaş ve karantina süreci şöyle anlatıldı:

* İki aile düğün için İstanbul’dan birlikte hareket etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş.

* Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara uyulmayan, yemekli, oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir.

* Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır.

* Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32’ye ulaşmıştır. Son vakaya takiben 14 gün içinde yeni bir vaka tespit edilmemesi üzerine bölgede karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

22 Ağu 2020 - 09:19 - Gündem

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