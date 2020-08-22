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22 Ağu 2020 - 09:27- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 09:29

Kocaeli’de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde derelerin insan ve çevre sağlığını etkilememesi için temizleme çalışmaları yapıyor.
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Kocaeli’nin topoğrafı yapısının dağ ve vadilerden oluşması nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında dereler yoğun olarak bulunuyor. Yürüttüğü örnek projeler ile şehre hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana il genelindeki birçok derede ıslah çalışmaları yaptı ve düzenli akışlarını sağlayarak çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmasının önüne geçti.

2019’DA 238 KM DERE TEMİZLİĞİ

Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda ani ve etkili olan sağanak yağışlar ülkemiz ile birlikte bölgemizi de ciddi bir şekilde etkiliyor. İSU, bir yandan dere ıslah çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ıslah edilen dereler ile birlikte yerleşim alanlarının dışında bulunan derelerde temizlik çalışmaları yapıyor. Gerçekleşen dere temizleme çalışmaları kapsamında 2019 yılında il genelindeki birçok derede toplam 238 km uzunluğunda temizleme çalışmaları yapıldı.

2020 YILI İLK 7 AYINDA 186 KM DERE TEMİZLİĞİ

İSU, küresel salgın korona virüsün (Covid-19) etkisini sürdürdüğü bu dönemde dere temizlik çalışmalarına hızını artırarak devam ediyor. Görev yapan personelin gerekli sağlık önlemleri alınarak yapılan dere temizlik çalışmaları kapsamında, 2020 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 186 kilometre uzunluğunda dere temizleme çalışmaları yapıldı.

İLÇELERDE SÜRÜYOR

İSU Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde Gölcük ilçesinde Hisardere, İzmit ilçesinde Kumla Deresi, Gebze Nene Hatun Deresi ve Derince ilçesinde Tahtalı deresinde temizleme çalışmaları devam ediyor. Dereler, yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot ve ağaçlardan temizleniyor. Çıkan malzemeler kamyonlarla depolama alanlarına aktarılıyor.

MİLLİ İRADE MEYDANINDA DERE TEMİZLİĞİ

Milli İrade Meydanında bulunan derede İSU İzmit Şube Müdürlüğü ekipleri 20 günlük çalışma ile beraber toplamda 700 metre uzunluğunda dere temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çevrede oluşabilecek kötü koku sorununun da önüne geçilmiş oldu.

DERELER DÜZENLİ AKIYOR

Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler yağmur ile taşınan alüvyonlardan ve otlardan temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve Kocaeliler için yaşanabilir bir çevre için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

22 Ağu 2020 - 09:27 - Gündem

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