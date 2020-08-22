Seka Kamp alanı artık daha güvenli

Kocaeli’nin önemli mesire alanlarından biri olan ve Sapanca göl kenarında yer alan Seka Kamp alanı vatandaşların güvenliği için çitle çevrildi. Çalışma özellikle çocukların oyun oynarken göle düşmesini ve korunaksız bir şekilde göle girip olumsuz sonuçların oluşmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildi.
SEKA KAMP ALANI
Korona virüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, normalleşme sürecinin ardından tatil ve günübirlik vakit geçirmek için yeşil alanları tercih ediyor. Bu tercihlerde Sapanca göl kenarında yer alan Seka Kamp alanı ilk sıralarda yer alıyor. Vatandaşların en uğrak mekanlarından olan Seka Kamp alanı, yapılan düzenleme çalışmalarıyla daha güvenli hale getirildi.
250 METRE TEL ÇİT
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar ile Seka Kamp alanının çevresine vatandaşların güvenliği için yaklaşık 250 metre tel çit yapıldı. Kamp alanı içinde bulunan tel çitlerin ise düzenlemesi yapıldı.
ÇOCUKLAR GÜVENDE
Çalışmalar kamp alanının içerisindeki güvenlik önlemleri kapsamında yapıldı. Tel çitler özellikle çocuklu ailelerin isteğiydi. Çitler vatandaşların korunaksız bir şekilde göle girip olumsuz sonuçların önüne geçmek ve çocukların oyun oynarken suya düşmesini engellemek için yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.