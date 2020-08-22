Bir hafta önce gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan seçilen Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Murat Sari, il yönetim kurulu kültür ve sanat politikaları başkanı Deniz Akgül ile birlikte seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Kısa sürede kurduğu teşkilatı kongreye götürme başarısı gösteren Murat Sari en kısa sürede yönetim kurulunu toplayarak görev dağılımını yapacağını söyledi. Sari, genel başkan Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı il kongresine Darıca olarak hazır olduklarını ve yüksek katılım sağlayacaklarını vurguladı.
Gelecek Darıca’da Sari mazbatasını aldı
Gelecek Partisi Darıca İlçe Teşkilatı 1. Olağan genel kurulunda başkan seçilen Murat Sari mazbatasını aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.