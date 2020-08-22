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22 Ağu 2020 - 09:30- Siyaset G: 22 Ağu 2020 - 09:32

Gelecek Darıca’da Sari mazbatasını aldı

Gelecek Partisi Darıca İlçe Teşkilatı 1. Olağan genel kurulunda başkan seçilen Murat Sari mazbatasını aldı.
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Bir hafta önce gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan seçilen Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Murat Sari, il yönetim kurulu kültür ve sanat politikaları başkanı Deniz Akgül ile birlikte seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Kısa sürede kurduğu teşkilatı kongreye götürme başarısı gösteren Murat Sari en kısa sürede yönetim kurulunu toplayarak görev dağılımını yapacağını söyledi. Sari, genel başkan Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı il kongresine Darıca olarak hazır olduklarını ve yüksek katılım sağlayacaklarını vurguladı.

22 Ağu 2020 - 09:30 - Siyaset

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