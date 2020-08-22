Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Ağu 2020 - 09:31- Ekonomi G: 22 Ağu 2020 - 09:33

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için Dilovası'nda çalışmalar sürdürülüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen traktör 2021'de seri üretime geçecek. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün Ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

ÇİFTÇİLERE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün prototipi Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi. Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör, 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

22 Ağu 2020 - 09:31 - Ekonomi

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hepsiburada’dan girişimci kadınlara destek mask
Hepsiburada’dan girişimci kadınlara destek
TEGV, 3 kategoride altın ödül kazandı mask
TEGV, 3 kategoride altın ödül kazandı
Brisa’dan deprem farkındalığına destek mask
Brisa’dan deprem farkındalığına destek
Ruffles kadın futbolunu destekliyor mask
Ruffles kadın futbolunu destekliyor
Otogaza zam geldi! mask
Otogaza zam geldi!
Doğal gazda ileri güvenlik mask
Doğal gazda ileri güvenlik
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı mask
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı mask
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti mask
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı mask
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı

GALERİ

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL