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22 Ağu 2020 - 10:54- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 12:38

"Koronavirüs ani kalp durmasına yol açabilir"

Prof. Dr. Bingür Sönmez de hastalığın kalp sağlığı üzerindeki etkilerini gündeme getirdi. Koronavirüs'ün akciğer tutulumunun yanı sıra ani kalp durmasına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Sönmez “Özellikle kalp hastaları ekstra tedbir almalı. Kendilerini izole etmeli” dedi.
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Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürüyor. Uzmanlar tarafından virüsün vücuda çeşitli etkileri tartışılırken Prof. Dr. Bingür Sönmez de hastalığın kalp sağlığı üzerindeki etkilerini gündeme getirdi. Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Prof. Bingür Sönmez şu açıklamalarda bulundu:

"ORGANLARDA KALICI ETKİ GÖRÜLEBİLİYOR"

“Ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açabilen Korona, solunum yetmezliğiyle birlikte yaşamı tehdit ediyor. Virüse yönelik tedavi yöntemlerinin gelişmesi ve enfeksiyonun vücutta neden olduğu olumsuz etkilerin kontrol altına alınmaya başlamasıyla, Koronavirüs'ün hayatta kalma süresi uzuyor. Ancak bu süreçte başta kalp olmak üzere pek çok organda kalıcı etki görülebiliyor.”

"KALP KASI İLTİHABI SONUCU CİDDİ RİTİM BOZUKLUKLARI, KARDİYOJENİK ŞOK..."

“Coronanın neden olduğu akciğer tutulumunun yanı sıra bazı hastalarda, kalp kası iltihabı sonucunda ciddi ritim bozukluklarından kardiyojenik şoka kadar giden kalp yetmezliklerine yol açabiliyor. Aynı zamanda böbrek yetmezliği, mide bağırsak problemleri, beyin kanaması gibi ağır tablolara da neden olabiliyor.”

KOAH, TANSİYON VE KALP HASTALARININ DİKKATİNE

“Kalp hastalıkları nedeniyle düzenli ilaç kullanmak zorunda olan hastalar, hipertansiyon, KOAH ve diyabet hastaları, kalp yetmezliği sorunu yaşayan hastalar ile ritim bozukluğu olanlarda Korona enfeksiyonu daha ağır bir tablo oluşturmaktadır. Bu nedenle, özellikle bu hasta gruplarının, kullandıkları ilaçlarını aksatmamaları gerekir. Kalp, tansiyon, ritim bozukluğu ve kolesterol ilaçları kullananların da doktorlarına danışmadan ilaç değişikliği yapmamaları çok önemlidir.

Kalp hastaları sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeli. Çünkü virüs kalp damar hastalığı bulunan kişileri normalden üç kat fazla etkiliyor. 65 yaş üstü hastaların da mutlaka zatürre ve grip aşılarını yaptırmaları önemli.”

KALP YETMEZLİĞİ VE KALP İÇİ ENFEKSİYON RİSKİ

“Coronanın kalp sağlığı üzerindeki etkisi iki grupta değerlendirilmeli. İlk grup hastada virüs kalp kası enflamasyonu oluşturarak kalp yetmezliğine sebep olmaktadır. İkinci grupta da hastalığa bağlı olarak vücuttaki iltihabi durumun artması nedeniyle, kalp içi enfeksiyon oluşmaktadır. Bu nedenle virüs şikayetiyle hastaneye başvuran tüm hastalarda, kanda ‘troponin' enzimiyle birlikte ekokardiyografi değerlendirilmesi çok önemlidir. Böylece zaman geçmeden kalp problemlerinin tedavisi başlamış olur.”

22 Ağu 2020 - 10:54 - Gündem

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