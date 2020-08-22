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22 Ağu 2020 - 11:21- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 11:30

Terzi Yusuf vefat etti

Terzi Yusuf olarak bilinen, CHP’de uzun yıllar siyaset yapan Yusuf Gençer, yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak vefat etti
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İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Yusuf Gençer hayatını kaybetti. Terzi Yusuf olarak bilinen, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan Gençer evli ve 2 çocuk babasıydı. Gençer’in cenazesi bugün Fevziye Camii’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’na defnedilecek.

22 Ağu 2020 - 11:21 - Gündem

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