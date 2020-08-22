Terzi Yusuf vefat etti

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Yusuf Gençer hayatını kaybetti. Terzi Yusuf olarak bilinen, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan Gençer evli ve 2 çocuk babasıydı. Gençer’in cenazesi bugün Fevziye Camii’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’na defnedilecek.