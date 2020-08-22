Köşklü Çeşme Mahallesi'nde geçen hafta yaşandığı öğrenilen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülelerde bir iş yerinin merdivenlerinde, ismi öğrenilemeyen kişi ile kimlikleri belirsiz 2 kişi arasında tartışma çıkıyor. Kısa süre sonra 2 kişi, tartıştıkları kişiyi dövmeye başlıyor. Yumruk ve tekme atan ikiliyi, yanlarındaki bir kişi, engellemeye çalışyor. İkili tarafından merdivenden itilen kişi, bir minibüsün arkasına oturarak, ağlıyor. Görüntülere paylaşıldığı sosyal medyada, kullanıcılar tepki gösterdi.
Merdiven başında dayak attılar!
Gebze'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından merdiven başında dövüldü. Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan dayak olayı, sosyal medyada paylaşıldı.
22 Ağu 2020 - 12:33 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.