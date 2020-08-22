Doğusel: “Tarihin akışını değiştirecek bir keşif”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin bulunmasını, tarihin akışını değiştirecek bir gelişme olarak değerlendirdi. Doğusel, “Ülkemizin gelecek vizyonu yerli üretim ve ekonomide tam bağımsızlıktır. Bu çerçevede son yıllarda atılan adımların meyvelerini vermesi, millet olarak hepimizi sevindirmekte, gururlandırmaktadır. Tamamen bizim üretimimiz olan İHA ve SİHA’larla savunmamızı güçlendirmemizin ardından bize ait olan sondaj gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz’de olmamız, tarihin akışını değiştiren büyük bir adımdır.”
“BİZ DENİZCİLER İÇİN ONUR KAYNAĞI”
“Tabii ki asıl önemlisi, lojistikten turizme, üretimden savunmaya kadar güçlü bir devlet olmanın en önemli koşulu olan Mavi Vatan’da attığımız adımlardır. O Mavi Vatan, yani denizlerimiz ki, Türkiye’nin gelecek vizyonunun temel taşı haline gelmiştir. Nitekim Türk tarihinin en önemli adımlarından birinin Mavi Vatan’da atılması, biz denizciler için onur kaynağı olmuştur. O adım, Türk tarihinin en büyük doğal gaz keşfidir.”
“MAKUS TALİHİMİZ DEĞİŞECEK”
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğumuzu açıklaması ve 2023 yılı itibariyle bu doğal gazın kullanılacağını kamuoyuna duyurması, Türkiye’nin enerji alanındaki makûs talihini değiştirecek bir gelişmedir. Bu keşif, Türkiye’yi sadece jeopolitik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da dünyanın merkezine oturtacak bir adımdır.”
“PRANGALARIMIZDAN KURTULACAĞIZ”
“Ülkemiz bilindiği gibi bir enerji koridorudur ve doğal gazı keşfi, Türkiye’yi enerji üreten ülkeler arasına sokacaktır. Türkiye, ekonomideki en büyük prangasından kurtulacaktır, artık daha istikrarlı bir büyüme trendi yakalayacaktır. Bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türk vatandaşları, geleceğe artık daha da güvenle bakacaktır.”
"EMEĞİ BULUNANLARA TEŞEKKÜR"
“Karadeniz gazının keşfi noktasında büyük mücadeleler veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Fatih sondaj gemisi mürettebatına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İzmi̇tli̇ - MAKAMIN VEYA BAŞKANLIĞINI YAPTIĞIN YERİN GEREĞİ İNANMADIĞIN BİR ŞEYİ SÖYLÜYORSUN.
Babacan - Ağzı olan konuşuyor sanki petrol mühendisi herkez işini yapsın bilmediğin konularda yalakalık yapmanın ne gereği var?
Vatandaş - imeak ın reklamamı ihtiyacı var bu virus ortamında yarısmalara sponsor oluyor29.08.2020 de değirmenderede
yalı sakını - sayın dogusel ana sponsor olarak destek verdıgınız 29.08.2020 değirmenderede yaplacak olan 400 yarısmacılı balık tutma yarısması bu pandemı ortamında ne kadar dogrudur herssey kısıtlanırken hfatanın ne kalabalık gunude sahıl bandını 400 yarsımacı ıle doldurmak hangı akla sıgar degrmedere sakınlerıne soruldumu bır dernek her sene kafasına gore burda yarısma yapıyor yarısmayı yapan buralı degl yarısmacılar buralı değil bu sıkıntılı ortamda cıkacak sonucların vebalı sızlerın buun duzenleyenlerın ve ızın verenleırn olacaktır
Ersoy Kandemir - Hadi bakalım tarihin akışı ne kadar değişecek göreceğiz!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.