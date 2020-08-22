Çok sayıda makaron ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü’nce kaçakçılığın men ve takibine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 21 Ağustos günü Çayırova'da gerçekleştirilen operasyonda iki iş yeri ve bir araçta yapılan arama neticesinde 14.000 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 98.000 adet boş makaron ve 36,5 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak C.A. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlem yapıldı.

Doğanay YILMAZ