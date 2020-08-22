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22 Ağu 2020 - 13:25- Ekonomi G: 22 Ağu 2020 - 13:29

Kibar Holding’in gelenekselleşen resim yarışması ‘Sıfır Atık’ temasıyla yapıldı

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding’in bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği, grup bünyesinde çalışan ailelerin 4-11 yaş arası çocuklarının başvurduğu yarışmanın bu yılki teması “Sıfır Atık” olarak belirlenmişti. Yarışma kapsamında Kibar Holding bugüne kadar toplam 9 bin çocuğa ulaştı.
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Kibar Holding tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar üzerinden yapıldı. Hem başvuru hem de sergi aşamasının dijital ortamda gerçekleştiği organizasyonun ödül töreni de dijital ortamda yapıldı. Çocuklar tarafından gönderilen tüm resimlerin izlenebildiği dijital sergi, kısa sürede 500’ü aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Düzenlenen törende konuşma yapan Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, “Bizimle paylaştığınız yüzlerce resmi heyecanla, mutlulukla aldık. Her bir resim, geleceğe olan umutlarımızı yeşertti. Bu yılki temamız “Sıfır Atık” idi. Özellikle yaşadığımız salgın döneminde dünya kaynaklarının tükenmesi, iklim değişikliği, doğa ve çevreyi koruma gibi konuların önemini bir kez daha hatırladık” ifadelerini kullandı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımı perçinleyen sizlere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki sizler de büyüyüp bu koltuklara oturduğunuzda ülkeniz ve yaşadığınız dünya için çok daha güzel işlere imza atacak, nice başarılar elde edeceksiniz. Bu uzun yolculuğunuzda bizler her zaman yanınızda olacağız ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an elinizden tutacağız” şeklinde konuştu.

Kibar Holding Resim Yarışması’nı Sıfır Atık Kahramanı, Plastik Atık Olmasaydı ve Plastik Atık Önleyicileri kategorilerinde en etkili anlatım, en yaratıcı tasarım, en parlak fikir ve en iyi görselleştirme dallarında dereceye giren 12 çocuk kazandı.

22 Ağu 2020 - 13:25 - Ekonomi

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