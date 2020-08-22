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22 Ağu 2020 - 19:30- Spor G: 22 Ağu 2020 - 19:31

Darıca Gençlerbirliği transferi açamayacak mı?

3. Lig’deki temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliği günde 2 antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Endişe var...

Erdem ÖVÜÇ
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Sarı Yeşilli ekipte merak edilen hususların başında transfer tahtasını kaldırıp kaldırmayacağı geliyor. Gençlerle takviyeli kadro Ender Alkan’a emanet edilirken, Sarı Yeşillilerin yasağı kaldırması için 13 dosyaya yaklaşık 1 milyon lira ödemesi gerekiyor.

ENDER ALKAN ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Kulüp başkanı Arif Gülen’in, yasağı kaldırmak net bir tavrının olmadığı, ancak girişim yaptığında 400-500 bin bandında bu sorunu ortadan kaldırabileceği ifade ediliyor. Teknik Direktör Ender Alkan ise mevcut kadroya güvendiğini belirtirken, çalışmalardan ve futbolcuların hırsından hayli memnun olduğunu dile getirdi. Darıca Gençlerbirliği kamp için de herhangi bir karar vermiş değil. Genç teknik adam Ender Alkan’ın, tesislerin yeterli olduğunu Başkan Arif Gülen’e ifade ettiği öğrenildi. Darıca Gençlerbirliği, 30 Ağustos’ta Kartepe’de, kentlisi 2.Lig ekibi Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacak.

22 Ağu 2020 - 19:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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