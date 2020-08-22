Karaosmanoğlu’ndan “Yırttık abicim yırttık” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi dün açıkladı. Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Dünya gündemine oturan doğalgaz müjdesi ile ilgili AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“BU KUYULARIN DEVAMI DA VAR”

Paylaşımında Karaosmanoğlu, “Yıllık doğalgaz ithalatımız 45 milyar m3 ve bunun için her yıl 13 milyar $ ödüyoruz.Bugün ilan edilen kuyunun rezervi 320 milyar m3. Bu miktar 7 yıllık tüketimimize denk ve parasal karşılığı 90 milyar $.E bu kuyuların devamı da var. Özetle;Yırttık abicim yırttık!” ifadelerine yer verdi.

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