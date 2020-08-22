Karaosmanoğlu’ndan “Yırttık abicim yırttık” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi dün açıkladı. Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Dünya gündemine oturan doğalgaz müjdesi ile ilgili AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
“BU KUYULARIN DEVAMI DA VAR”
Paylaşımında Karaosmanoğlu, “Yıllık doğalgaz ithalatımız 45 milyar m3 ve bunun için her yıl 13 milyar $ ödüyoruz.Bugün ilan edilen kuyunun rezervi 320 milyar m3. Bu miktar 7 yıllık tüketimimize denk ve parasal karşılığı 90 milyar $.E bu kuyuların devamı da var. Özetle;Yırttık abicim yırttık!” ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Jeom Behzat Gönül - Bu İsmail beyin çok üstün bir yeteneği var olmalı, acaba nedir, ben mi bilmiyorum? Bu şekilde haber yapılması içindeki cevherin gelecekte yönetim kadrosu olarak yer alacağının işareti mi? İsmail bey depremlerin önceden tespiti ve halka duyurulmasının faydaları konusunda ne düşünüyor? İsmail Karaosmanoğlu bey, depremi önceden bilmek isterler mi? Syn. İsmail bey cevabınızı buraya yazarmısınız, sizdeki sosyal medyaları kullanamıyorum, şimdiden teşekkür ederim. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Kartal41 - orman kackını gene cıktı meydana silahlarıda gösterseydinya belkimillet korkar sen anca donunu yırtarsın 2007 den beri kacıncı dogalgaz bulunuşu acaba ama meydanda bir şey yok 2023de dogalgazmı uçuşa gececek yerli uçaklarımızmı yoksa yerli arabalarımız elektrikli motorlarmı bizde şaşırdık herşey 2023de ne hikmetse lozanda aynı tarih
Izmitli - bu silahla gösteriş yapan karaosmanoğlu değil miydi?
Cenk Cemil - >Sokak ağzı ile yapılmış bir yorum! Doğru bulmadım !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.