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22 Ağu 2020 - 16:15- Siyaset G: 22 Ağu 2020 - 16:23

MHP’li Yalçınöz mazbatasını aldı

MHP İzmit İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresi sonrası İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz yeni yönetim kurulu üyeleriyle beraber mazbatasını aldı
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MHP İzmit İlçe Teşkilatı’nın 16 Ağustos Pazar günü Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılan 13.Olağan Kurultayı’nda yeniden ilçe başkanlığına seçilen Ahmet Yalçınöz mazbatasını aldı. Mazbata almaya yönetim kurulu üyeleri ile birlikte giden İlçe Başkanı Yalçınöz, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Besim Tayfun Ağar ve İlçe Seçim Kurulu Müdiresi Tuğba Kılınç’ın elinden aldı.

“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”

Mazbata alımından sonra kısa bir açıklama yapan Ahmet Yalçınöz, “Mazbatasını almış bir MHP İzmit İlçe Başkanı olarak liderimiz Devlet Bahçeli’yi anlayan, Cumhur İttifakı’nı idrak eden deneyimli ve yetkin bir kadro ile tekrar Bismillah diyerek ve güzel bir görev paylaşımı yaparak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

“SİYASET HALKA HİZMET SANATIDIR”

Devamında Yalçınöz, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturu ile hareket edeceğiz.Siyaset halka hizmet sanatıdır. İzmit’e ve İzmitliye bu sanatı en güzel şekilde icra etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Vatanımıza, milletimize, devletimize ve davamıza hayırlar getirsin. Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerini kullandı.

22 Ağu 2020 - 16:15 - Siyaset

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