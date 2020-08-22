MHP Çayırova kongresini gerçekleştirdi

MHP’de kongreler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan kongreler, bu hafta sonu itibariyle sona erecek. MHP Çayırova İlçe Teşkilatı bugün itibariyle 5. olağan kongresini gerçekleştirirken genel merkez tarafından verilen talimat neticesinde tek adaylı gidilen kongrede mevcut başkan Yunus Emre Düzdaban tekrar başkanlığa seçildi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede 18 asil 18 yedek olmak üzere 36 yönetim kurulu üyesi seçildi.
Yönetim kurulu üyeleri şu şekilde:
1) Ahmet Durak
2) Mehmet Yurt
3) Fatih Kayaoğlu
4) İdris Cankurtaran
5) Murat Laçin
6) Ethem Bayat
7) AlattinDurdağ
8) Ömer Kurul
9) Orhan Öztürk
10) Yusuf Turan
11) Hakan Hafo
12) Suat Karahan
13) Şahin Yılmaz
14) Nevrez Zengin
15) Gökhan Oğuz
16) Sinan Kutun
17) Ahmet Albayrak
18) Mehmet Aldemir
Doğanay YILMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.