MHP Çayırova kongresini gerçekleştirdi

MHP’de kongreler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan kongreler, bu hafta sonu itibariyle sona erecek. MHP Çayırova İlçe Teşkilatı bugün itibariyle 5. olağan kongresini gerçekleştirirken genel merkez tarafından verilen talimat neticesinde tek adaylı gidilen kongrede mevcut başkan Yunus Emre Düzdaban tekrar başkanlığa seçildi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede 18 asil 18 yedek olmak üzere 36 yönetim kurulu üyesi seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri şu şekilde:

1) Ahmet Durak

2) Mehmet Yurt

3) Fatih Kayaoğlu

4) İdris Cankurtaran

5) Murat Laçin

6) Ethem Bayat

7) AlattinDurdağ

8) Ömer Kurul

9) Orhan Öztürk

10) Yusuf Turan

11) Hakan Hafo

12) Suat Karahan

13) Şahin Yılmaz

14) Nevrez Zengin

15) Gökhan Oğuz

16) Sinan Kutun

17) Ahmet Albayrak

18) Mehmet Aldemir

Doğanay YILMAZ