MHP Başiskele’de kongresini tamamladı

MHP’de geçtiğimiz hafta sonu başlayan kongreler tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe, Derince, Darıca, Gebze, İzmit, Karamürsel ve Kandıra’da kongrelerini tamamlayan MHP bugün itibariyle 3 ilçede kongre düzenleyecekti. MHP Başiskele İlçe Teşkilatı’nınbugün gerçekleştirdiği 5. Olağan kongresinde tek aday olan mevcut başkan Serkan Günaydın yeniden başkanlığa seçildi. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kongreye sadece oy kullanma hakkı bulunan delegeler alındı. Kongrede 18 asil, 18 yedek olmak üzere 36 il yönetim kurulu üyesi ve 30 il delegesi belirlenirken, divan kurulu başkanlığını ise MYK Üyesi Özgür Bayraktar yaptı.Başiskele Gençlik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda delege katıldı.

YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE:

Metehan Kırcıoğlu, Şahin Kaya, Muzaffer Ülker, Mustafa Yılmaz, Mecit Kılıç, Hayrettin Kurnaz, Yüksel Durmuş, Hilal Altun, Muharrem Kaya, Mine Yasemin Özkan, Muhammet Sefa Yakut, Erhan Meydan, Saffet Cengiz, Murat Köse, İsmail Okcan, Servet Erkan, Özlem Saraç, Sefer Altunsoy.

MHP İL DELEGELERİ

Serkan Günaydın, Sinan Semerci, Metin Kırcı, Metin Demir, İsmail Okcan, Ali Günaydın, Metehan Kırcıoğlu, Şahin Kaya, Muzaffer Ülker, Yüksel Durmuş, Mustafa Yılmaz, Mecit Kılıç, Muharrem Kaya, Hayrettin Kurnaz, Hilal Altun, Ecem Rodoplu, Muhammet Sefa Yakut, Erhan Meydan, Murat Köse, Saffet Cengiz, Fatma Şentürk, Sezgin Arslan, Temel Aydın, Bulut Aras, Şaban Özkanlı, Nuri Sinan, Ümit Kalın, Davut Aslan, Fikri Kalaycıoğlu, Gökmen Şirin. Doğanay YILMAZ

FOTOKOD

KATILIM: .Başiskele Gençlik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye MHP İl Başkanı Aydın Ünlü başta olmak üzere çok sayıda partili katılım gösterdi.

SERKAN GÜNAYDIN: MHP Başiskele İlçe Teşkilatı’nınbugün gerçekleştirdiği 5. Olağan kongresinde tek aday olan mevcut başkan Serkan Günaydın yeniden başkanlığa seçildi.

DİVAN: Kongrede divan kurulu başkanlığı görevini MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar üstlendi.

YÖNETİM: Kongre sürecini bitiren yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.