Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Ağu 2020 - 16:17- Siyaset G: 22 Ağu 2020 - 16:18

MHP Başiskele’de kongresini tamamladı

MHP Başiskele İlçe Teşkilatı’nın 5’nci olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Serkan Günaydın yeniden başkan seçildi.
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

MHP’de geçtiğimiz hafta sonu başlayan kongreler tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe, Derince, Darıca, Gebze, İzmit, Karamürsel ve Kandıra’da kongrelerini tamamlayan MHP bugün itibariyle 3 ilçede kongre düzenleyecekti. MHP Başiskele İlçe Teşkilatı’nınbugün gerçekleştirdiği 5. Olağan kongresinde tek aday olan mevcut başkan Serkan Günaydın yeniden başkanlığa seçildi. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kongreye sadece oy kullanma hakkı bulunan delegeler alındı. Kongrede 18 asil, 18 yedek olmak üzere 36 il yönetim kurulu üyesi ve 30 il delegesi belirlenirken, divan kurulu başkanlığını ise MYK Üyesi Özgür Bayraktar yaptı.Başiskele Gençlik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda delege katıldı.

YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE:

Metehan Kırcıoğlu, Şahin Kaya, Muzaffer Ülker, Mustafa Yılmaz, Mecit Kılıç, Hayrettin Kurnaz, Yüksel Durmuş, Hilal Altun, Muharrem Kaya, Mine Yasemin Özkan, Muhammet Sefa Yakut, Erhan Meydan, Saffet Cengiz, Murat Köse, İsmail Okcan, Servet Erkan, Özlem Saraç, Sefer Altunsoy. 

MHP İL DELEGELERİ

Serkan Günaydın, Sinan Semerci, Metin Kırcı, Metin Demir, İsmail Okcan, Ali Günaydın, Metehan Kırcıoğlu, Şahin Kaya, Muzaffer Ülker, Yüksel Durmuş, Mustafa Yılmaz, Mecit Kılıç, Muharrem Kaya, Hayrettin Kurnaz, Hilal Altun, Ecem Rodoplu, Muhammet Sefa Yakut, Erhan Meydan, Murat Köse, Saffet Cengiz, Fatma Şentürk, Sezgin Arslan, Temel Aydın, Bulut Aras, Şaban Özkanlı, Nuri Sinan, Ümit Kalın, Davut Aslan, Fikri Kalaycıoğlu, Gökmen Şirin. Doğanay YILMAZ

 

 

 

FOTOKOD

 

KATILIM: .Başiskele Gençlik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye MHP İl Başkanı Aydın Ünlü başta olmak üzere çok sayıda partili katılım gösterdi.

 

SERKAN GÜNAYDIN: MHP Başiskele İlçe Teşkilatı’nınbugün gerçekleştirdiği 5. Olağan kongresinde tek aday olan mevcut başkan Serkan Günaydın yeniden başkanlığa seçildi.

 

DİVAN: Kongrede divan kurulu başkanlığı görevini MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar üstlendi.

 

YÖNETİM: Kongre sürecini bitiren yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

22 Ağu 2020 - 16:17 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MHP Çayırova kongresini gerçekleştirdi mask
MHP Çayırova kongresini gerçekleştirdi
MHP’li Yalçınöz mazbatasını aldı mask
MHP’li Yalçınöz mazbatasını aldı
Gelecek Darıca’da Sari mazbatasını aldı mask
Gelecek Darıca’da Sari mazbatasını aldı
MHP’nin 3 ilçede kongresi bugün mask
MHP’nin 3 ilçede kongresi bugün
İYİ Parti İl Gençliği’nde bayrak değişimi mask
İYİ Parti İl Gençliği’nde bayrak değişimi
Gelecek İzmit’te Uçar mazbatasını aldı mask
Gelecek İzmit’te Uçar mazbatasını aldı
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı mask
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı mask
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti mask
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı mask
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı

GALERİ

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL