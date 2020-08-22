MHP Gölcük İlçe Kongresi gerçekleşti

Kartepe, Derince, Darıca, Gebze, İzmit, Karamürsel ve Kandıra’ da ilçe kongrelerini tamamlayan MHP, bugün itibariyle 3 bölgede daha kongrelerini tamamlayacaktı. Bugün MHP Gölcük ilçe 13. olağan kongresi Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Tek adaylı gerçekleşen kongrede mevcut başkan Bilal Çakır tekrar başkanlığa seçilirken kongrede 18 asil 18 yedek olmak üzere 36 ilçe yönetim kurulu üyesi belirlendi.
Yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:
1) Çetin Çıldır
2) Naim İşeri
3) Özcan Bülbül
4) Yüksel Gökalp
5) Ali Murat Bidik
6) Mehmet Salih Eren
7) Hasan Kanca
8) Taner Koç
9) Ayhan Bilir
10) Faruk Gökbayrak
11) Gülay Ozantürk
12) Murat Saral
13) Eyüp Deniz
14) Murat Demirci
15) Cemalettin Yılmaz
16) Ertuğrul Albayrak
17) Kıral Aydın
18) Hüseyin Kara
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.