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22 Ağu 2020 - 16:18- Siyaset G: 22 Ağu 2020 - 16:20

MHP Gölcük İlçe Kongresi gerçekleşti

Genel Merkez talimatıyla tek adaylı gerçekleştirilen MHP Gölcük İlçe teşkilatının mevcut başkanı değişmedi.
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Kartepe, Derince, Darıca, Gebze, İzmit, Karamürsel ve Kandıra’ da ilçe kongrelerini tamamlayan MHP, bugün itibariyle 3 bölgede daha kongrelerini tamamlayacaktı. Bugün MHP Gölcük ilçe 13. olağan kongresi Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Tek adaylı gerçekleşen kongrede mevcut başkan Bilal Çakır tekrar başkanlığa seçilirken kongrede 18 asil 18 yedek olmak üzere 36 ilçe yönetim kurulu üyesi belirlendi.

Yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

1)    Çetin Çıldır

2)    Naim İşeri

3)    Özcan Bülbül

4)    Yüksel Gökalp

5)    Ali Murat Bidik

6)    Mehmet Salih Eren

7)    Hasan Kanca

8)    Taner Koç

9)    Ayhan Bilir

10)  Faruk Gökbayrak

11)  Gülay Ozantürk

12)  Murat Saral

13)  Eyüp Deniz

14)  Murat Demirci

15)  Cemalettin Yılmaz

16)  Ertuğrul Albayrak

17)  Kıral Aydın

18)  Hüseyin Kara

22 Ağu 2020 - 16:18 - Siyaset

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