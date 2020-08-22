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22 Ağu 2020 - 16:22- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 16:24

İzmit Belediyesi ekipleri park bakım çalışmalarına ara vermiyor

İzmit Belediyesi, merkez ile kırsal mahallelerdeki park ve bahçelere; tırpan, bakım ve boyama, elektrik kontrol ve tamir, hasar tamiri, su tesisatı bakımı ve ilave hat işlemlerini gerçekleştirdi
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İzmit Belediyesi, eski ve yıpranan parkları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki birçok parka el atan İzmit Belediyesi ekipleri, yalnızca bakım ve boyama ile kalmayıp aynı zamanda tırpan, elektrik kontrol ve tamir, hasar tamiri, su tesisatı bakımı ve ilave hat çalışmaları ile park ve bahçelere yepyeni bir görünüm kazandırıyor.

GENİŞ ÇAPLI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI 

Tepeköy Emel Sokak Parkı’nda bulunan oyun grupları ve duvarlardaki zamanla oluşan hasar giderilerek boyama işlemleri tamamlandı. Mevsimsel şartlara bağlı olarak eskimeye uğrayan oyun grupları değiştirilip, bahçe ve trafo duvarlarına yazılan yazıları boyayan İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenle çocuklarını getirebileceği ortamı sağlıyor. Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı ile Emine Bulut Parkı’nda ise tırpan ve bakım işlemlerini gerçekleştiren İzmit Belediyesi, yeşil alanları yabani otlardan korumak adına parkları titizlikle çalıştı. Uzayan otların kesilmesi ile çocukların rahatça eğlenebileceği yeşil alanları oluşturan İzmit Belediyesi ekipleri, parkı kısa sürede vatandaşların hizmetine sundu. 

AYDINLATMA SORUNU ORTADAN KALKTI

Serdar Mahallesi Serdar Parkı ve Yeşilova Mahallesi Şehit Taner Durmuş Parkı’nda elektrik kontrolünü sağlayan ekipler, eksiklikleri gidererek aydınlatma direklerinde bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi ekipleri, Şehit Pilot Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Parkı, Namazgah Parkı ve Turgut Mahallesi Mutluluk Parkı’nda kullanımdan dolayı kopan ve kırılan spor aletleri ile bank ve oyun gruplarına yapılan kaynak bakım çalışması ile sorunları giderdi. Akpınar Toki Parkı’ndaki oyun gruplarını da tamir eden ekipler, tüm hasarları giderdikten sonra boyama işlemlerini de tamamladı. 

TESİSAT İŞLEMLERİ ATLANMADI

Gece gündüz çalışmaya devam eden İzmit Belediyesi, su tesisatı bakımı ve ilave hat döşeme işlemlerini de aksatmadan gerçekleştirdi. Cumhuriyet Çocuk Parkı, Eko Park, Ekopark Havuz, Gölkaypark, Kızılay Parkı, Kültür Tepesi 2. Etap, Sabri Yalım Parkı ve Ş. Ayhan Akçin Parkı’na geniş çaplı bir bakım onarım işlemi gerçekleştirdi. Çeşme ve su hatlarında kullanımdan kaynaklı oluşan arızaları gideren İzmit Belediyesi ekipleri, bazı ihtiyaç duyulan noktalardaki logar hattının yerlerini değiştirdi. İlave hat döşeyerek ihtiyaç duyulan alanlarda çeşme montajı yapan ekipler, bütün parkların bakımlı ve güvenli olması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

22 Ağu 2020 - 16:22 - Gündem

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