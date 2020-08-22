Özel Yahya Kaptan Koleji’nde eğitime hazır

İzmit’in başarılı okullarından Özel Yahya Kaptan Koleji okul müdürü Çiğdem Horoz, pandemi sürecinde okul ve uzaktan eğitim hazırlıklarını anlattı. Horoz, “En güçlü yanımız sevgi. Sevgi ile uzaktan eğitimi de, yeni normal yüz yüze okul sürecini de verimli ve sağlıklı bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz. Zaten Mart itibariyle başlayan süreçte uzaktan eğitime en kısa sürede geçen ve bu süreci başarılı geçiren okullardan biri olduk. Bunu bu dönem de devam ettireceğiz. Yüz yüze eğitime geçildiği andan itibaren hiçbir kaygıya yer vermemek adına da önlemlerimizi aldık ve eğitim, ofis alanları ile bekleme alanlarını fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenledik. Sevgi dolu personelimiz ile “Online Eğitim” ve “12-14 Kişilik Sınıflar” ile yüz yüze eğitime hazırız. Öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.