İzmit’in başarılı okullarından Özel Yahya Kaptan Koleji okul müdürü Çiğdem Horoz, pandemi sürecinde okul ve uzaktan eğitim hazırlıklarını anlattı. Horoz, “En güçlü yanımız sevgi. Sevgi ile uzaktan eğitimi de, yeni normal yüz yüze okul sürecini de verimli ve sağlıklı bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz. Zaten Mart itibariyle başlayan süreçte uzaktan eğitime en kısa sürede geçen ve bu süreci başarılı geçiren okullardan biri olduk. Bunu bu dönem de devam ettireceğiz. Yüz yüze eğitime geçildiği andan itibaren hiçbir kaygıya yer vermemek adına da önlemlerimizi aldık ve eğitim, ofis alanları ile bekleme alanlarını fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenledik. Sevgi dolu personelimiz ile “Online Eğitim” ve “12-14 Kişilik Sınıflar” ile yüz yüze eğitime hazırız. Öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.
Özel Yahya Kaptan Koleji’nde eğitime hazır
12 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile okulların 24 Ağustos’tan 21 Eylül’e kadar uzaktan eğitim, 21 Eylül itibariyle de kademeli olarak yüz yüze ve seyreltilmiş eğitim ile devam edeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.