Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Ağu 2020 - 16:25- Eğitim G: 22 Ağu 2020 - 16:27

Özel Yahya Kaptan Koleji’nde eğitime hazır

12 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile okulların 24 Ağustos’tan 21 Eylül’e kadar uzaktan eğitim, 21 Eylül itibariyle de kademeli olarak yüz yüze ve seyreltilmiş eğitim ile devam edeceği belirtildi.
mask

İzmit’in başarılı okullarından Özel Yahya Kaptan Koleji okul müdürü Çiğdem Horoz, pandemi sürecinde okul ve uzaktan eğitim hazırlıklarını anlattı. Horoz, “En güçlü yanımız sevgi. Sevgi ile uzaktan eğitimi de, yeni normal yüz yüze okul sürecini de  verimli ve sağlıklı bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz. Zaten Mart itibariyle başlayan süreçte uzaktan eğitime en kısa sürede geçen ve bu süreci başarılı geçiren okullardan biri olduk. Bunu bu dönem de devam ettireceğiz.  Yüz yüze eğitime geçildiği andan itibaren hiçbir kaygıya yer vermemek adına da önlemlerimizi aldık ve eğitim, ofis alanları ile bekleme alanlarını fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenledik. Sevgi dolu personelimiz ile “Online Eğitim” ve “12-14 Kişilik Sınıflar” ile yüz yüze eğitime hazırız. Öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

22 Ağu 2020 - 16:25 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BİLNET’te tüm hazırlıklar tamam: Dersler başladı mask
BİLNET’te tüm hazırlıklar tamam: Dersler başladı
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı! mask
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı!
Körfezim bu yıl da Kocaeli’nin en başarılı okulu oldu mask
Körfezim bu yıl da Kocaeli’nin en başarılı okulu oldu
Başarısının temelini Bilgievi’nde attı mask
Başarısının temelini Bilgievi’nde attı
Bilgili Kültür ailesi bir araya geldi mask
Bilgili Kültür ailesi bir araya geldi
Seymen Koleji öğretmenleri yeni eğitim yılına çoşkulu başladı mask
Seymen Koleji öğretmenleri yeni eğitim yılına çoşkulu başladı
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı mask
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı mask
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti mask
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı mask
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı

GALERİ

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL