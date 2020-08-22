Kocaeli'nin yüzde 42'si Kocaelili

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)2019 sonuçlarına göre ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde 64,0 iken ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı yüzde 31,1 olduğu belirtildi.

KOCAELİ AZINLIKTA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli’de ikamet eden T.C. vatandaşlarının yüzde 42,8'i Kocaeli’de, yüzde 53,1'i farklı bir ilde, yüzde 2,2'si ise yurt dışında doğdu. 1 milyon 953 bin 35 kişinin yaşadığı Kocaeli’de, 835 bin 365 kişi Kocaeli doğumlu, 1 milyon 36 bin 411 kişi ise farklı bir ilde doğanlar. Yurtdışında doğup Kocaeli’de yaşayanların sayısı ise 42 bin 228 kişi.