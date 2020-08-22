Soma ile yenişemedik 1-1

Maça Manisa ekibi etkili başladı. İlk 5 dakikada 2 net fırsat kaçıran Soma karşısında Kocaelispor’un golü 10. dakikada geldi. Cerem’in pasında Hakan Demirci sol köşeye topu bıraktı. (1-0) Golden sonra da atak oynayan Kocaelispor karşısında Soma’nın golü 16’da İzmitli futbolcu Uğur Can’dan geldi. Yetenekli kanat forvet soldan ceza sahasına girdi ve sağ ayağı ile çektiği şut sonrası takımına beraberliği getirdi.
BATUHAN’IN SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR
İkinci yarıya Kocaelispor takımın tamamını değiştirerek başladı. Pozisyon kısırlığının yaşandığı mücadelenin 75 dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Batuhan Er gole giderken bir anda yerde kaldı ve yerden kalkamadı. Sağ arka adalesinden sakatlanan Batuhan sahayı omuzlarda terk etti. Batuhan tedavi gördüğü esnada “Ayağımdan çıkan ses kulağıma kadar geldi” dedi. Bu sakatlık santrafor eksiği bulunan Kocaelisporlu kurmayları hayli endişelendirdi.
CEREM TALHA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Kocaelispor’un yeni transferlerinden Cerem Talha Dinçer sahaya 11’de çıkarken, Hakan’ın golünün asistini yaptı. Cerem’in ilk maça göre etkili olduğu görüldü. Öte yandan Somaspor’un İzmitli transferleri Uğur Can ve Burak Balaban da maça 11’de başladı ve şehrimizin iki lejyonerinin futbolu ile oldukça beğenildi. Yeşil Siyahlılar 25 Ağustos’ta Kartepe kampının ilk etabını tamamlayacak ve iki günlük iznin ardından cuma günü Kartepe 2. etap kampına başlayacak. Yeşil Siyahlılar 3. hazırlık maçını 30 Ağustos’ta kentlisi Darıca Gençlerbirliği ile Kartepe’de oynayacak.
Erdem ÖVÜÇ/Ali KÖKSAL
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.