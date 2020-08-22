Kocaeli'nin ilk vakıf üniversitesi görücüye çıkıyor

Aralarında Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da bulunduğu AKP’li milletvekilleri tarafından verilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde maddeler arasında ilimize Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) isminde bir vakıf üniversitesi kurulması da yer aldı.

“KÖKLÜ BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ”

8 Nisan 2020 tarihinde verilen kanun teklifi mecliste kabul edilirken, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, vakıf üniversitesi ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Şehrimize büyük bir kazanım sağlayacağını düşünüyoruz, katma değer sağlayacağını düşünüyoruz çünkü Kocaeli’de hiç vakıf üniversitesi yok. Sağlık ve teknoloji olmasını da önemsedik çünkü yaşadığımız bu süreçte sağlığın ne kadar önemli olacağını fark ettik. Öğrenci potansiyeli, Anadolu’ya ve Marmara Bölgesi’ndeki büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla Kocaeli’yi cazip kılıyor. Ben Kocaeli için hayırlı olsun diyorum. Köklü bir vakıf üniversitesi. İyi eğitimciler, çok başarılılar” ifadelerinde bulunmuştu.

2009 YILINDA KURULDU

17 Nisan 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından KOSTÜ Avrupa Eğitim Vakfı tarafından resmen kuruldu. Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan Özel Kocaeli Tıp Merkezi binasına taşınan KOSTÜ’ye asılan tabelada ‘2009’ yılı olması dikkat çekti. Bunun gerekçesi olarak ise 2009 yılında İstanbul’da kurulan Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun 2020 yılında isim değiştirerek Kocaeli’ye taşınması olarak gösterildi.

ÜNİVERSİTEYİ KİMLER YÖNETECEK?

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Avrupa Meslek Yüksekokulu ile Kıbrıs’ta bulunan Ada Kent Üniversitesi’nin kurucusu olan Talip Emiroğlu olurken, rektörü ise Prof. Dr. Fuat Bayram oldu. Mütevelli Heyet Başkanvekili’nin Sami Çakmak olduğu heyette, Ömer Balıbey, Prof. Dr. Süleyman Berk, Prof. Dr. İsmail Güleç, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Solak, AKP İl Başkan Yardımcısı ve MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus ve Talat Yılmaz üye olarak yer aldı. Üniversitenin Danışma Kurulu’nda ise Ömer Balıbey, Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Solak, Prof. Dr. Nail Kır, Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın yer alıyor.

Talip Emiroğlu

Prof. Dr. Fuat Bayram

16 BİN İLE 75 BİN TL ARASI

İçinde Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin yer aldığı üniversitenin resmi internet sitesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi ücretleri de yer aldı. Buna göre Çocuk Gelişimi, Odyometri, Optisyenlik, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinin ücreti 16 bin 200 TL olarak açıklanırken, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Engelliler için Destek Hizmet Programı 28 bin 80 TL, Hemşirelik 34 bin 560 TL açıklanırken, Diş Hekimliği ise 75 bin 600 TL olarak duyuruldu. 2020-2021 yılı ise henüz açıklanmadı. Ayrıca fiyatlara yüzde 50 YÖK bursunun uygulandığı belirtildi.

MEDAR VE KOSTÜ TOPLANTIDA BULUŞACAK

Eğitimin başlangıç tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, okulun toplam 120 öğrenci alacağı belirtildi. Pazartesi saat 10.00’da TrypByWyndham İzmit’te vakfın yönetimi ve MEDAR Gölcük Hastanesi ortak toplantı düzenleyecek. Toplantıda yapılacak protokolün ardından MEDAR Hastaneleri KOSTÜ Tıp Fakültesi Uygulama Hastaneleri olacağı belirtiliyor. Ayrıca protokol kapsamında MEDAR hastanelerinin başında KOSTÜ ibaresi yer alacak. Hastanede çalışan doktorlar KOSTÜ çatısı altında akademik unvan sahibi olacak

MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus