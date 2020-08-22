Marka Optik Derince’ye yakıştı

İzmit’te 25 senedir optik işinde çalışan çeşitli marka firmalarda tecrübe kazanan Ergin Ak yıllar sonra Derince’de kendi işyerini 3 ay önce hizmete açtı. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi No:104/A (Cuma Pazarı yolu) adresinde Marka Optik olarak işyerini açan Ergin Ak pandemi nedeniyle bir açılış gerçekleştiremedi. Marka Optik kısa zamanda yüzlerce optik ve güneş gözlüğü modeli ile Derince halkının beğenisini kazandı.

“TANITIM YAPMAYI PLANLIYORUZ”

Derince’de oturduğu için ilk işyerini Derince’de açmaya karar verdiğini belirten Ergin Ak, “25 yılık deneyimle işimin başındayım. Güzel bir çalışma ile ilçeye yakışır bir işyeri açtığımızı gelen olumlu tepkilerden anlayabiliyoruz. Pandemi nedeniyle bir açılış yapamadık ama bir tanıtım düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“OPTİK UZMANLIK İŞİ”

Optik işinin uzmanlık istediğini belirten Ergin Ak, “Güneş gözlüğü ve optik bir insanın en önemli aksesuarıdır. Özellikle optik gözlükler görme bozukluğu yaşayan insanlar için dünyaya açılan pencereleridir. Müşterilerimiz ile yakından ilgilenerek onların ihtiyaçları doğrultusunda doğru çerçeve ve cam seçiminde yardımcı olmaktayız. SGK anlaşmamız var. Müşterilerimizin gözlükleri son sistem teknoloji ile doktor reçetesine uygun olarak sorunsuz bir şekilde hazırlanmaktadır. Marka Optik Derince mağazamız olarak sezon sonu indirimlerimiz ve kampanyalarımız olacak” dedi.