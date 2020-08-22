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22 Ağu 2020 - 17:33- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 17:35

Öğretmenler pazartesi günü okula dönüyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Bakan Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak programda ilk ders, corona virüsü salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak.

Demirören Haber Ajansı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Okullardaki toplantı alanlarında corona virüsü tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı.

24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mesleki çalışma programında virüs tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programına psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ KONFERANS VERECEK

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.

BAKAN SELÇUK AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Bakan Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki çalışma programında TSE iş birliğinde hazırlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’nun uygulanması, okul yöneticisi-öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.

21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

18 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan ‘Tamamlayıcı Eğitim Programı’nın uygulama süreci ve psiko-sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak ‘Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı’ hakkında rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

22 Ağu 2020 - 17:33 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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