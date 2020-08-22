Kocaeli’de fabrikada iş makinesi yandı, 10 işçi hastanelik oldu

Yangın saat 16.30 sıralarında İzmit Plajyolu mevki Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içinde iş makinelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören fabrika görevlileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.