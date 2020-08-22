Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Ağu 2020 - 20:55- Asayiş G: 22 Ağu 2020 - 20:57

Kocaeli’de fabrikada iş makinesi yandı, 10 işçi hastanelik oldu

İzmit’te bir fabrikada iş makinesinin yanması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın saat 16.30 sıralarında İzmit Plajyolu mevki Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içinde iş makinelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören fabrika görevlileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

22 Ağu 2020 - 20:55 İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sauna hırsızı kovalamaca ile yakalandı mask
Sauna hırsızı kovalamaca ile yakalandı
Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu mask
Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
1 milyon 950 bin adet makaron ele geçirildi! mask
1 milyon 950 bin adet makaron ele geçirildi!
Kocaeli'de kaçak tütün baskını! mask
Kocaeli'de kaçak tütün baskını!
Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı
Sahte plaka basan çeteye operasyon! mask
Sahte plaka basan çeteye operasyon!
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı mask
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı mask
Kardeşini vurdu kaçarken kaza yapınca yakalandı
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti mask
Otel odasında dehşet! Siyanür içerek intihar etti
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı mask
İzmit-Adapazarı minibüsü kaza yaptı! 1 ölü 8 yaralı

GALERİ

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL