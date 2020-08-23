Meteoroloji’den birçok il için turuncu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin yerel kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların; Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli(21-50 kg/m2), Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN ALARM

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre bugün için Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu alarm verildi. MGM alarm verilen illere kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

TURUNCU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji, sarı uyarı için “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” turuncu uyarı için ise “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapmıştı.