Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Ağu 2020 - 10:33- Gündem G: 23 Ağu 2020 - 10:51

“Allah koruyor beni başka nasıl korunacağım?”

Kandıra'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Tatil yapmak için plaja gelen bir vatandaş ise korona virüse karşı kendisini Allah’a emanet ettiğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hafta sonunu tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar Kerpe plajına akın etti. Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Yetişkinler, güneşin ve kumun tadını çıkarırken, gençler ve çocuklar ise yüzüp, oyunlar oynayarak tatilin keyfini sürdü. Plajlarda bazı vatandaşlar korunabilmek için sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise kendilerini Allah’a emanet ettiklerini söyledi.

"ALLAH KORUYOR BENİ BAŞKA NASIL KORUNACAĞIM?"

Tatil yapmak için plaja geldiklerini söyleyen 73 yaşındaki İsmail Taşkın, “Karadeniz sahilinde, Kerpe sahilinde korona virüs mü olur? Millet birbirine giriyor. Nerede maske? Jandarma akşam maske sordu bana. Yolda yürürken maske mi sorulur? Burada maske sorulması lazım. Bu alemde korona virüs olmaz. Korona virüs kimseye gelmez. Gelmediği için de böyle olur. Allah koruyor beni başka nasıl korunacağım? Deniz koruyor” dedi.

"KENDİMİZİ DENİZE BIRAKACAĞIZ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Güzel havayı fırsat bilip çocuklarıyla birlikte Sakarya’dan Kocaeli’ye denize geldiklerini söyleyen 41 yaşındaki Kemal Apti ise “Çocuklarla denize geldik. Bugün çok güzel bir hava var. Biz geldik ama hiçbir önlem almadık, sadece maskeyle geldik. Tabii burada maske takamayız. Sonuçta denize gireceğiz. Kendimizi denize bırakacağız, yapacak bir şey yok yani. Burada ne kadar koruyabiliriz ki kendimizi? Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, temas kurmayacağız o kadar. Tabii ki önlemlerimizi alacağız" diye konuştu.

"TUZLU SUDA VİRÜSÜN BULAŞMADIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ"

Deniz suyundaki tuz ile birlikte korona virüsün bulaşmayacağını düşünen Emin Düz de, ”Eğlenceli, huzurlu, işin stresini atabilmek için tatil en doğal şey. Maskemizi takıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz, sosyal mesafemizi koruyarak virüsten korunuyoruz. Suya giriyoruz. Tuzlu suda virüsün bulaşmadığını söylemişlerdi, yani bulaşmayacağı söyleniyor. Bunun için herhangi bir önlem yok zaten. Ama plajlarda tabii ki sosyal mesafe, maske kuralı gibi tedbirlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.

23 Ağu 2020 - 10:33 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

M.karali̇ - allah bizden olumsuzluklara karşı tedbir almamızı istiyor. yok öyle bedavadan tevekkül.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 10:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
3 bin 341 yaralı sokak hayvanı tedavi edildi mask
3 bin 341 yaralı sokak hayvanı tedavi edildi
İzmit Belediyesi ekipleri park bakım çalışmalarına ara vermiyor mask
İzmit Belediyesi ekipleri park bakım çalışmalarına ara vermiyor
UlaşımPark’tan engelleri kaldıran hizmet mask
UlaşımPark’tan engelleri kaldıran hizmet
Deprem Şehitleri Kullar’da dualarla anıldı mask
Deprem Şehitleri Kullar’da dualarla anıldı
Kabakoz’a 300 araçlık TIR parkı mask
Kabakoz’a 300 araçlık TIR parkı
Gasilhane için açılış yaptılar mask
Gasilhane için açılış yaptılar
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Yeni Cuma’yı İzmit Belediyesi işletecek mask
Yeni Cuma’yı İzmit Belediyesi işletecek
Düğün yapacaklar dikkat! Kısıtlama getirildi mask
Düğün yapacaklar dikkat! Kısıtlama getirildi
Kask takmadı canından oldu mask
Kask takmadı canından oldu
Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti mask
Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti
Yüz binler bu kararı bekliyor! Açılacak mı? Açılmayacak mı? mask
Yüz binler bu kararı bekliyor! Açılacak mı? Açılmayacak mı?

GALERİ

Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL