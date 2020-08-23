5 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kocaeli'nin bazı ilçelerinde ortalama 9 saat süreyle elektrikleri planlı şekilde kesecek. SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintileri şu şekilde;
İzmit merkez Saat: 10.00-11.00 arası
GÜVERCİNLİK KÖYÜ, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER GÜVERCİNLİK MAH., GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
Saat: 09.00-10.00 arası
YENİCE KÖYÜ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YENİCE MAH., YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
Saat: 09.00-17.00 arası
KARADENİZLİLER MAH. , IRMAK SK. KÖRFEZ MAH. , D-130 KARAYOLU CD. MAHMUTPAŞA MAH., ADIYAMAN SK. AKGÜN SK. AĞUSTOS SK. BEZİROĞLU SK. CAMİ SK. DEMİR SK. ERDEM SK. GÖKÇE SK. HANEDAN SK. KARADENİZLİLER SK. KARAPINAR SK. KARDELEN SK. KURNAZLAR SK. MAHMUTPAŞA CD. PELİT SK. PERVANE SK. SULTAN SK. TUĞBA SK. YAĞIZ SK. ÇEMBER SK. ÖZKARAASLAN SK. ŞAHİNER SK. ŞEBNEM SK. ŞİMŞEK SK. SANAYİ MAH., AÇELYA SK. BAYLAR SK. D-130 KARAYOLU CD. ERSOYLU SK. ESKİ BAĞDAT CD. GÜLER SK. HARPUT SK. KADI SK. KALEM SK. KINA ÇİÇEĞİ SK. KURU SK. MELEK OTU SK. SAHİL SK. SONGÜL SK. TOKİ SK. TOMBUL SK. TUFANOĞLU SK. YANKI SK. YELKEN SK. ÖZ BAKİ SK. İLKAY SK. İNCİ ÇİÇEĞİ SK. YENİ MAH., ATATÜRK BULVAR YEŞİLYURT MAH., ABDÜLKADİR GEYLANİ SK. ARAS SK. BAHÇIVAN SK. CANDAŞ SK. GÜNGÖRMÜŞ SK. HASAN GÜLAY SK. MAHMUTPAŞA CD. OSMANGAZİ SK. PANCAR SK. SEMA SK. TATLI SK. YANKI SK. ÇİLEK SK. ŞENYURT SK. ŞİRİNLER SK.
Saat: 09.00-17.00 arası
SANAYİ MAH., KURU SK. MİSVAK SK. SIRA SK. TUFANOĞLU SK. ŞAKAYIK SK.
Saat: 09.00-17.00 arası
SANAYİ MAH., BEYLERBEYİ SK. FIRAT SK. KUMLUK SK. KUMRU SK. KUMSAL SK. KUZEY SK. PEMBE KÖŞK SK. ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR
Kartepe Saat: 09.00-16.00 arası
ACISU MAH., ALTINAY SK. DEMİRYOLU CD. ESKİ OKUL SK. EYÜP CD. HAMİT SK. KORU CD. KOZAKLI SK. MANOLYA SİTESİ SK MEZARLIK SK. NATO CD. OTOBAN CD. SAPANCA YOLU CD. SAZLI SK. STAD SK. SİTE SK. TEPETARLA CD. TOPRAKLI SK. YILDIZELİ SK. İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD. ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD. ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK DERBENT MAH., FATİH, DİCLE CD. SARIMEŞE MAH., ARGUVAN SK. GÜRGENLİK SK. OVALI SK. SAPANCA YOLU CD. SARRAF SK. TUĞCULAR SK. YİĞİTHAN SK. ÖYKÜ SK. ÖZDEŞ SK.
Karamürsel Saat: 09.00-17.00 arası
İNEBEYLİ KÖYÜ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MAH. , TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER TAŞAĞIL MEVKİİ TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
Saat: 09.00-09.30 arası
SEMETLER KÖYÜ, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SEMETLER MAH., BAĞDAT CD. SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YALAKDERE MAH., ERDOĞAN SK. OBA SK. SARICALI SK. İNEBEYLİ KÖYÜ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MAH., TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER TAŞAĞIL MEVKİİ TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
Saat: 16.00-17.30 arası
SEMETLER KÖYÜ, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SEMETLER MAH., BAĞDAT CD. SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YALAKDERE MAH., ERDOĞAN SK. OBA SK. SARICALI SK. İNEBEYLİ KÖYÜ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MAH.,TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER TAŞAĞIL MEVKİİ TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
Kandıra Saat: 09.00-17.00 arası
AYDINLIK MAH., AÇELYA SK. BAHÇE SK. KAVAKDİBİ CD. KEKLİK SK. KÜLTÜR CD. MENEKŞE SK. OKUL SK. ORTANCA SK. TABAKHANE CD. ZAMBAK SK. ORHAN MAH., GÜLAY SK. KAYMAK SK. KÜLTÜR CD. TABAKHANE CD.
Gebze merkez
Saat: 09.00-14.00 arası
PELİTLİ MAH., 3257. SK MADEN CD. OZAN SK. PELİTLİ YOLU CD. TAVŞANLI YOLU CD. TUNA SK. YEŞİLVADİ SK. ÖREN ÇEŞME SK. ŞANTİYE SK DM11011 GH6408
NOT: BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR 3.ŞAHIS FİRMA İLE ŞEBEKE YAPIM BİRİMİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR
Saat: 10.00-15.00 arası
CUMAKÖY KÖYÜ, KARŞI SK. ULUDERE CD. CUMAKÖY MAH., ATATÜRK CD. CUMHURİYET CD. KARŞI SK. KOVALI SK. PAPATYA SK. ULUDERE CD. DENİZLİ KÖYÜ, ATATÜRK CD. BARIŞ SK. BAĞDAT SK. BAĞLAR SK. BURCU SK. ESEN SK. FATİH CD. GÜL SK. HİLAL SK. KARANFİL SK. LALE SK. MANOLYA SK. MENEKŞE SK. ONUR SK. ORTANCA SK. PAPATYA SK. SARI ÇEŞME SK. SEVGİ SK. SÜMBÜL SK. YAVUZ SULTAN SELİM CD. ZAMBAK SK. DENİZLİ MAH., ATATÜRK CD. BARIŞ SK. BAĞDAT SK. BAĞLAR SK. BURCU SK. DOĞAN SK. ESEN SK. FATİH CD. GÜL SK. HİLAL SK. KANARYA SK. KARANFİL SK. LALE SK. LEYLAK SK. MANOLYA SK. MENEKŞE SK. ONUR SK. ORKİDE SK. ORTANCA SK. PAPATYA SK. SARI ÇEŞME SK. SEVGİ SK. SÜMBÜL SK. TOPLUCA SK. ULUDERE CD YARIŞ YOLU SK. YAVUZ SULTAN SELİM CD. ZAMBAK SK. ESKİHİSAR MAH., 3020. SK. PİRİ MAH., TUZLA CD. TATLIKUYU KÖYÜ
Saat: 09.00-14.00 arası
TAVŞANLI KÖYÜ, IHLAMUR SK. KASIMPATI SK. TAVŞANLI MAH., 10. SK. 13. SK. 4505. SK 6. SK. ATATÜRK CD. D-100 KARAYOLU CD. IHLAMUR SK. KANARYA SK. KASIMPATI SK. ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. ÇUKUR SK. ŞAHİN SK.
Saat: 13.00-18.00 arası
BALÇIK MAH., 3211. SK ATATÜRK CD. BADEM SK. DERE SK. ELMALI SK. EMİR SK. ERSİN SK. GEBZE CD. GONCA SK. KAMBER KAYNAĞI SK. KARATAŞ SK. KAYADERESİ YOLU SK MANDRA CD. MERCAN SK. MEZARLIK SK. NİLÜFER SK. OKUL SK. TEPEVİRAN YOLU SK TOPLUCA SK. YEŞİLTEPE SK. ÇAĞDAŞ SK. ÇİÇEK SK. ÖZDEN SK. ÖZKAN SK. ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK.
Saat: 14.00-16.30 arası
TAVŞANLI MAH. ELMACIK DERE YOLU SK. AKŞEMSEDDİN SK. BARIŞ SK. D-100 KARAYOLU CD. ÇEŞME SK. ÇİFTLİK CD. TAVŞANLI MAH., AKŞEMSEDDİN SK. ATATÜRK CD. AYVALIK SK. BALLIKAYALAR CD. BARIŞ SK. DEĞİRMEN ALTI SK. DEĞİRMEN BAYIRI SK. ELMACIK DERE YOLU SK. GİRESUNLULAR SK. KARABIYIK SK. KOVALIK SK. KUĞU SK. KİRAZ SK. SANİYE SK. VADİ SK. ÇEŞME SK. ÇİFTLİK CD. ÖMER COŞKUN SK.
Saat: 09.00-13.00 arası
SULTAN ORHAN MAH., GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER TR10331 TÜM AG ÇIKIŞLAR.
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