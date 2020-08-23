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23 Ağu 2020 - 11:22- Asayiş G: 23 Ağu 2020 - 11:25

İzmit Marina’da kadını darp edip, sürükledi

İdil Y. isimli vatandaş, sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde İzmit Marina’da bir kadının eski sevgilisi tarafından darp edilip yerlerde sürüklendiğini duyurdu. Şahıs, yaptıklarını inkar ederken, olay yerine polisin geç geldiği de iddia edildi.

Nazım Özgün Erbulan
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Sosyal medya üzerinden yayılan ‘Kadına şiddet’ iddiası, tepkilere neden oldu. İddialara göre dün akşam saatlerinde İzmit Marina’da bir kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar, bir kadının eski sevgilisi tarafından darp edilip sürüklendiğine tanık oldu. Polisi arayan vatandaşlar aynı zamanda şahsa müdahale etmeye gitti. Şahıs, yaşananları inkar ederken, darp edilen kadın ise ailesinin kendisine sahip çıkmadığını, şahsın kendisini hep darp ettiğini söyleyerek kolu ve boynundaki morlukları gösterdi.

“GEREKEN YAPILSIN”

Polisin olay yerine geç gelmesine vatandaşlar tepki gösterirken, polis, vatandaşları azarladı. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran İdil Y. isimli kadın, “Polis olay yerine oldukça geç geldi ve yavaş hareket etti. Eğer orada olmasaydık çocuk kıza neler yapabilirdi düşünemiyoruz. Bütün bunların üzerine maalesef bir de polis azarı yemiş olduk. Aldığımız izlenime göre kadın cinayetlerine birinin daha eklenmesi hiç de uzak değil. Kızı Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne götürdüler. Gerekenin yapılmasını rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

23 Ağu 2020 - 11:22 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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