Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda dün kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 589 iş yeri kontrol edilirken, 18 bin 206 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, karantina ihlali yaptığı belirlenen 38 şahsa, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 şahsa ve maske takmadığı için 21 şahsa da idari para cezası uygulandı.
38 suçlu koronavirüs denetiminde yakalandı
Kocaeli’de koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.