Batuhan Er’in sakatlanması sonrasında santrafor bölgesine mutlak bir santrafor alınması gerekiyor. 1 ya da 2 kanat forvet ve 1 stoper ile de balansın dengesi sağlanmalı. Bunu bilerek hareket eden Yeşil Siyahlıların menajerler ile temasları arttırdığı öğrenildi. Soma maçında özellikle merkez orta sahadaki mesafe fazlalığı ve yaratığı futbolcu noksanlığı belirgin eksiklikler olarak öne çıktı. Rakipler ciddi takviyeleri ile dikkat çekerken Kocaelispor’un kısa bir zaman dilimi içinde bu transferleri bitireceği düşünülüyor.
23 Ağu 2020 - 19:30- Spor Güncelleme: 23 Ağu 2020 - 19:31
En az 4 transfer lazım!
Kocaelispor sezon öncesi ikinci hazırlık maçını 3. Lig takımlarından Somaspor ile oynadı. Ağır antrenmanların ardından yorgun olduğu dikkatlerden kaçmayan Yeşil Siyahlıların eksikleri olduğu görüldü ve takımın en az 4 etkili futbolcu transfer etmesi gerçeği gün gibi ortaya çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.