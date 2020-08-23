En az 4 transfer lazım!

Batuhan Er’in sakatlanması sonrasında santrafor bölgesine mutlak bir santrafor alınması gerekiyor. 1 ya da 2 kanat forvet ve 1 stoper ile de balansın dengesi sağlanmalı. Bunu bilerek hareket eden Yeşil Siyahlıların menajerler ile temasları arttırdığı öğrenildi. Soma maçında özellikle merkez orta sahadaki mesafe fazlalığı ve yaratığı futbolcu noksanlığı belirgin eksiklikler olarak öne çıktı. Rakipler ciddi takviyeleri ile dikkat çekerken Kocaelispor’un kısa bir zaman dilimi içinde bu transferleri bitireceği düşünülüyor.