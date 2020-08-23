Türkiye’de testi pozitif çıkan turist odasından çıkamayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamındaki 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişikliğe gidildi. 'İzolasyon Odaları' başlıklı yeni değişiklikle Türkiye'ye tatile gelen ve Covid-19 teşhisi koyulan turistler, talepleri halinde aynı tesiste yakınlarıyla birlikte izolasyon odalarında konaklayabilecek ve odalarının dışına çıkamayacak.

İMZA KARŞILIĞINDA

Konut adresi yurt dışında olan misafirin; Türkiye sınırlarına girdikten sonra veya konaklama sürecinde Covid-19 teşhisi koyulması, sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi ve misafirin talebi halinde aynı tesiste konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ile koşullarda konaklaması sağlanacak. Covid-19 tespit edilen turist ve yakınlarına konaklama süresince misafir izolasyon odalarında kalacaklarına ve oda dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bildirim yapılacak.

TURİST İÇİN ÖZEL PERSONEL

İzolasyona alınan misafire servis-kat hizmeti verecek personel belirlenecek. İzolasyon servis personelinin çalışma koşulları, ek hizmet bedelleri, koruyucu ekipmanı, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer aldığı 'izolasyon personeli protokolü' hazırlanacak ve sözleşmeleri yapılacak. Bu personele ayrı hijyen ve sağlık eğitimi verilecek. Misafir izolasyonu süresince izolasyon personelinin mümkünse tesiste konaklaması sağlanacak.

GENELGEYE UYMAYAN İŞLETMELER KAPATILACAK

'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinin sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya Covid-19 teşhisi koyulan ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin ve yakınlarının genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetlerine son verilecek.

TESİSE GÖRE İZOLASYON ODASI SAYILARI

Covid-19 teşhisi koyulan turist ve yakınları için tesislerin toplam oda sayısına göre izolasyon oda sayıları da şöyle belirlendi:

50 misafir odasına kadar 1 adet

51- 100 misafir odası için 2 adet

101- 150 misafir odası için 3 adet

151- 200 misafir odası için 4 adet

201- 250 misafir odası için 5 adet

251- 300 misafir odası için 6 adet

301- 350 misafir odası için 7 adet

351- 400 misafir odası için 8 adet

401- 499 misafir odası için 9 adet

500 ve üzeri misafir odası için 10 adet.