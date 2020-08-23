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23 Ağu 2020 - 15:33- Ekonomi G: 23 Ağu 2020 - 15:35

Hyundai KONA EV 1.026 km ile menzil rekoru kırdı

Dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan Hyundai KONA Electric, tek şarjla 1.026 km yol yaptı
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Geçtiğimiz haftalarda elektrikli ve hibrit modellerini artık IONIQ markası adı altında satacağını duyuran Hyundai, mevcut elektrikli SUV modeli KONA EV ile kırılması güç bir rekora imzasını attı. Birçok otomobil otoritesi tarafından en başarılı elektrikli otomobil olarak gösterilen Hyundai KONA EV, fabrika verilerine göre full şarjlı batarya ile 484 km yol yapabiliyor. WLTP standartına göre belirlenen bu menzil, geçtiğimiz hafta Almanya’da gerçekleştirilen bir test ile kat be kat aşılmış oldu.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK CANLANACAK

Hyundai Avrupa teknisyenleri ve Auto Bild dergisi editörü tarafından Lausitzring pistinde kullanılan üç adet KONA EV, 1.000 kilometreden fazla menzile ulaştı. Tüm elektronik konfor donanımları ve klimaları kapalı tutulan araçlarda çalışan tek donanım LED gündüz sürüş farları oldu. Bu donanım haricinde gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılarak en yüksek menzil olan 1.026 km’ye ulaşıldı. Olabildiğinde uzun bir menzil yapmak için tam 35 saatini harcayan test pilotları, 29 derecenin üzerindeki sıcaklıkta saatte ortalama 29 ila 31 km/s maksimum hıza ulaşarak şehir içi trafiği canlandırmış oldular.

“ÇEVRE DOSTU OLDUĞUNU KANITLADIK”

Hyundai Almanya Genel Müdürü Jürgen Keller, rekorla ilgili olarak, “Bu testle beraber Kona Electric’in ne kadar verimli ve ne denli çevre dostu bir SUV olduğunu kanıtladık. Günlük kullanıma uygunluğu kadar, gelecek nesillere tertemiz bir doğa bırakmak için de üzerine düşen sosyal sorumluluk görevini sonuna kadar yapmış oluyor. Üstelik KONA EV, elektrikli otomobillerin en büyük kabusu olan menzil kaygısını da tamamen ortadan kaldırmış oluyor” dedi.

23 Ağu 2020 - 15:33 - Ekonomi

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