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23 Ağu 2020 - 15:35- Siyaset G: 23 Ağu 2020 - 15:37

“Doğalgaz keşfi müjde değil, bir itiraftır”

AKP, MHP, CHP ve HDP’li siyasilerin Türkiye’nin petrol ve doğal gaz varlığını yıllardır hep inkâr ettiklerini ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, “Karadeniz’deki keşif bir müjde değil, Türkiye’nin yer altı kaynağı olduğunun itirafıdır” dedi.
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Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğinin önceki gün açıklanması üzerine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.  Keşfin sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden BTP lideri Baş, "Keşfedilen doğal gaz öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.

“YENİ BİR ŞEY DEĞİL”

Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Tahminlere göre ciddi bir rezerv tespit edilmiş. Bu tahmini rezervlerin ne kadarı reel anlamda dönüşeceğini zaman gösterecek. Ama sevindirici bir gelişme. Bu bir müjde değil, itiraftır. Müjde yeni bir şey değil. Bu yapılan açıklama Türkiye'nin yer altı kaynağı olduğunun itirafıdır. Çok ilginçtir. 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesinde merhum Genel Başkanımız Haydar Baş şunları söylemişti: 'Şimdi size müjdeyi veriyorum; Bakın bizim iktidarımızda Türkiye olarak yıllık 150 milyar dolar petrol gelirimiz olacak. Tek tek bunları biz tespit ettik. Bu kaynakları yabancı şirketler işliyor. Hani Türkiye'de petrol yoktu? Dikkat edin elimizdeki serveti kaptırmayalım.”

“TAMAMINI YABANCILARA VERMİŞİZ”

Rio Tinto firmasına 30 tane maden arama ruhsatı verilmiş. Cominco firmasına 190 tane maden arama ruhsatı verilmiş. Yamas firmasına 233 tane, Geomar firmasına 3 tane, Toprag 63 tane, Omya 85 tane ve Normandy 149 tane maden arama ruhsatı almış. Bunların kimi Kanadalı, kimi Meksikalı, kimi Alman, kimi Belçikalı vesaire. Biz yer altı zenginliklerimizin tamamını yabancılara zaten vermişiz. Bunlar bizim için yeni gelişmeler değildir. Bu zenginliklerimizi devlet-millet ortaklığıyla, yabancıların faydasına değil, milletimizin faydasına kullanacak formülleri geliştirmemiz lazım. Doğal gaz rezervi keşfi önemli gelişmedir ve üstü örtülemeyecek bir gerçektir. Ancak dediğim gibi çölde bir kum tanesi kadar bile değildir. Biz bunları devlet ve millet yararına kullanıp, gençliğe, eğitime yatırımlar yapacağız”

23 Ağu 2020 - 15:35 - Siyaset

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