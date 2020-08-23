Arçelik-Beko’nun Çarşı İrtibat Noktası kuruldu

Arçelik-Beko markalı ürünlerin hizmetini İzmit Merkez ve ilçelerine vermek üzere Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Numara:272 adresinde tam 20 yıldır başarıyla sürdüren yetkili servisin sahibi Cemil Mirkelam, İzmit Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokak Dış Kapı No:22 İç Kapı No:1 adresinde de “Çarşı” irtibat noktasını açtıklarını duyurdu.

“AMACIMIZ MÜŞTERİ TALEBİNİ KARŞILAMAK”

Çarşı irtibat noktasını; şehir merkezindeki esnaf, müşteri ve bayilerin servis hizmetine daha kolay ulaşabilmesi adına kurduklarını belirten Mirkelam, “Bu noktadaki amacımız; İzmit merkezde bulunan Arçelik-Beko yetkili satıcılarımıza ve yürüyerek gelip servis müracaatı yapmak isteyen değerli müşterilerimizin soru ve taleplerinin karşılanmasını sağlamaktır. Değerli İzmit halkına saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verdi.

ÇARŞI İRTİBAT NOKTASINDA VERİLECEK HİZMETLER

· ÖKC (Yazar Kasa) tamiri

· Küçük ev aleti tamiri

· LCD tamiri

· Yedek Parça Aksesuar satışı ve EK garanti satışı yapmak

· Tamamlayıcı ürün (Akım koruyucu, Kazan Temizleyici, İnox temizleyici vs) satışı

· Müşterilerin sorularını cevaplamak ve ürün arızaları ile ilgili kayıt alarak hizmet vermek.