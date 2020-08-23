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23 Ağu 2020 - 15:36- Gündem G: 23 Ağu 2020 - 15:38

Arçelik-Beko’nun Çarşı İrtibat Noktası kuruldu

2001 yılında İzmit Yenişehir Mahallesi’nde kurulan Arçelik-Beko markalı ürünlerin hizmetini başarıyla sürdüren yetkili servisin, şehir merkezindeki müşterilerine de hizmet verebilmesi amacıyla ‘Çarşı’ irtibat noktası kuruldu
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Arçelik-Beko markalı ürünlerin hizmetini İzmit Merkez ve ilçelerine vermek üzere Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Numara:272 adresinde tam 20 yıldır başarıyla sürdüren yetkili servisin sahibi Cemil Mirkelam, İzmit Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokak Dış Kapı No:22 İç Kapı No:1 adresinde de “Çarşı” irtibat noktasını açtıklarını duyurdu.

“AMACIMIZ MÜŞTERİ TALEBİNİ KARŞILAMAK”

Çarşı irtibat noktasını; şehir merkezindeki esnaf, müşteri ve bayilerin servis hizmetine daha kolay ulaşabilmesi adına kurduklarını belirten Mirkelam, “Bu noktadaki amacımız; İzmit merkezde bulunan Arçelik-Beko yetkili satıcılarımıza ve yürüyerek gelip servis müracaatı yapmak isteyen değerli müşterilerimizin soru ve taleplerinin karşılanmasını sağlamaktır. Değerli İzmit halkına saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verdi.

ÇARŞI İRTİBAT NOKTASINDA VERİLECEK HİZMETLER

·         ÖKC (Yazar Kasa) tamiri

·         Küçük ev aleti tamiri

·         LCD tamiri

·         Yedek Parça Aksesuar satışı ve EK garanti satışı yapmak

·         Tamamlayıcı ürün (Akım koruyucu, Kazan Temizleyici, İnox temizleyici vs) satışı

·         Müşterilerin sorularını cevaplamak ve ürün arızaları ile ilgili kayıt alarak hizmet vermek.

23 Ağu 2020 - 15:36 - Gündem

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