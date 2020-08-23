Arçelik-Beko’nun Çarşı İrtibat Noktası kuruldu

Arçelik-Beko markalı ürünlerin hizmetini İzmit Merkez ve ilçelerine vermek üzere Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Numara:272 adresinde tam 20 yıldır başarıyla sürdüren yetkili servisin sahibi Cemil Mirkelam, İzmit Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokak Dış Kapı No:22 İç Kapı No:1 adresinde de “Çarşı” irtibat noktasını açtıklarını duyurdu.
“AMACIMIZ MÜŞTERİ TALEBİNİ KARŞILAMAK”
Çarşı irtibat noktasını; şehir merkezindeki esnaf, müşteri ve bayilerin servis hizmetine daha kolay ulaşabilmesi adına kurduklarını belirten Mirkelam, “Bu noktadaki amacımız; İzmit merkezde bulunan Arçelik-Beko yetkili satıcılarımıza ve yürüyerek gelip servis müracaatı yapmak isteyen değerli müşterilerimizin soru ve taleplerinin karşılanmasını sağlamaktır. Değerli İzmit halkına saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verdi.
ÇARŞI İRTİBAT NOKTASINDA VERİLECEK HİZMETLER
· ÖKC (Yazar Kasa) tamiri
· Küçük ev aleti tamiri
· LCD tamiri
· Yedek Parça Aksesuar satışı ve EK garanti satışı yapmak
· Tamamlayıcı ürün (Akım koruyucu, Kazan Temizleyici, İnox temizleyici vs) satışı
· Müşterilerin sorularını cevaplamak ve ürün arızaları ile ilgili kayıt alarak hizmet vermek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.