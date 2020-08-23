Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

*Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketi ile ilgili, "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde. Giresun'da yaşanan sel felaketinde ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.