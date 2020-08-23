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23 Ağu 2020 - 16:17- Yaşam G: 23 Ağu 2020 - 16:19

5 yıllık birliktelikleri evlilikle taçlandı

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından, bu sezon da Kullarspor ile anlaşan Murat Şahin, Türkiye Gastroenteroloji Derneği Koordinatörü Sinem Hanım ile dünya evine girdi
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Ev hanımı Rivayet Şahin ile sanayinin eski esnaflarından emekli İsmet Şahin’in oğlu, Kocaelispor’un eski futbolcularından, Körfez Spor Kulübü, Kocaelispor, Kozlu Belediyespor, Derincespor Tekirdağspor, Başiskele Doğantepespor ve son olarak Kullarspor’da teknik direktörlük yapan Murat Şahin, Halk Bankası’ndan emekli Veli Çamalan ile ev hanımı Ayşe Şahin’in güzel kızları Türkiye Gastroenteroloji Derneği Koordinatörü Sinem Hanım ile evlendi.

BALAYI ANTALYA’DA

İlimizin nezih mekanları arasında yer alan BaşiskeleTetriŞavi Düğün Salonu’ndaki cemiyete, iş, siyaset, spor camiası, Çamalan ve Şahin ailelerinin sevenleri katıldı. 5 yıllık beraberliklerini evlilikle sonlandırmanın mutluluğunu yaşayan Sinem – Murat Çifti, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür ederken balayı için Antalya’yı tercih etti.

23 Ağu 2020 - 16:17 - Yaşam

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