Karamürsel’in ‘samanlı zeytini’nin gen analizi çıkartılıyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 yılı için proje başvurularını almaya devam ettiği destek programları arasında teknik destek programı kapsamında Karamürsel Kaymakamlığı tarafından yapılan ‘Karamürsel’de İşlenmeyen Tarım Arazisi Kalmasın’ projesi kapsamında başarılı bulunan projeler içinde yer alarak ajans tarafından desteklenmeye hak kazanmıştı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler ve ekibi ile Karamürsel İlçesi Fulacık Mahallesi’nde bulunan ‘Orman Dede Lavanta Parkı’ bahçesinde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği ve ürün değerlendirme proje toplantısı yapıldı.

NUMUNE ALINDI

Proje kapsamı içerisinde yer alan arıcılardan, lavanta balında Aysel Ergül, kestane balında Osman Altıngül ve Sefer Kılınç’tan analiz yapılması amacıyla bal numunesi alma işlemi gerçekleştirildi. Son olarak ilçe üreticilerinden Ahmet Kök’e ait bahçede Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, kalitesi dolayısıyla en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Karamürsel’e has samanlı zeytininin iri meyveli, küçük çekirdekli, ince kabuklu, kısa sürede tatlandığı için halk arasında ‘tatlı zeytin’ olarak da bilinen yeşil ve siyah sofralık olarak değerlendirilen, yüksek kalitede yağ da elde edilen ‘samanlı zeytininin’ gen analizi ve gen haritası dizilimi çalışmalarında kullanılmak üzere numune alındı.

YOĞUN KATILIM

Yapılan saha çalışmalarından ve numune alımının ardından Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’nın başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısına Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim üyesi Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi ve Dr. Öğretim Üyesi Mine Gül Şeker, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Alpaslan Gözel, Birim Koordinatörü Alkan Koç, Tarım İlçe Müdürlüğü Teknik Personeli ve lavanta, kekik üreticileri katıldı.