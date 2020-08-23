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23 Ağu 2020 - 16:20- Asayiş G: 23 Ağu 2020 - 17:00

TEM’de otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi

İzmit'te TEM Otoyolu’nda otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın yan yatması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu.
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Kaza, İzmit TEM Otoyolu Alikahya Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.G. idaresindeki 34 CLG 502 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 34 FL 3595 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi hafif ticari araç devrildi. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan B.B. isimli bir vatandaş yaralandı.

DEVRİLEN ARAÇTAKİLERİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKARTTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yoldan geçen vatandaşlar araçlarından inerek devrilen hafif ticari araç içerisindeki yaralı ve diğer vatandaşları dışarı çıkarttı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan kadın ve çocuklar ise panik yaşadı.

KAZA NEDENİYLE TEM’DE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti zaman zaman trafiğe kapatıldı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılması sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

23 Ağu 2020 - 16:20 - Asayiş

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