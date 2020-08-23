Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Ağu 2020 - 16:58- Asayiş G: 23 Ağu 2020 - 17:03

Kartepe’de silahlı yaralama!

Kartepe'de bir kişiyi tabancayla yaralayan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Kartepe'de meydana gelen ve M.E.K. isimli şahsın yaralanması olayının faili olan şüpheli T.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  Olayda yaralanan M.E.K.'nin tedavisi devam ederken işlemleri tamamlanan şüpheli T.C. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

23 Ağu 2020 - 16:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sağlık memuru hastanede ölü bulundu! mask
Sağlık memuru hastanede ölü bulundu!
Devrilen hurda yüklü kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı mask
Devrilen hurda yüklü kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker Kocaeli'de yakalandı mask
FETÖ soruşturmasında aranan spiker Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli Emniyeti’nden farkındalık çalışması mask
Kocaeli Emniyeti’nden farkındalık çalışması
Çok sayıda makaron ele geçirildi! mask
Çok sayıda makaron ele geçirildi!
Merdiven başında dayak attılar! mask
Merdiven başında dayak attılar!
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Yeni Cuma’yı İzmit Belediyesi işletecek mask
Yeni Cuma’yı İzmit Belediyesi işletecek
Düğün yapacaklar dikkat! Kısıtlama getirildi mask
Düğün yapacaklar dikkat! Kısıtlama getirildi
Kask takmadı canından oldu mask
Kask takmadı canından oldu
Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti mask
Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti
Yüz binler bu kararı bekliyor! Açılacak mı? Açılmayacak mı? mask
Yüz binler bu kararı bekliyor! Açılacak mı? Açılmayacak mı?

GALERİ

Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL