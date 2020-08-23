Kartepe’de silahlı yaralama!

Alınan bilgiye göre Kartepe'de meydana gelen ve M.E.K. isimli şahsın yaralanması olayının faili olan şüpheli T.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan M.E.K.'nin tedavisi devam ederken işlemleri tamamlanan şüpheli T.C. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.