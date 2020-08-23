“Ağır hasta sayısında artış devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.