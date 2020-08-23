“Ağır hasta sayısında artış devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.