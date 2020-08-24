Antalya'da Gökdeniz şov!

Her geçen gün kendisini geliştiren 2001 doğumlu futbolcu 11-0 biten maçın en dikkat çeken ismiydi. Antalyaspor camiasından, kulüp çalışanlarından, yönetimden, teknik kadrodan ve takım arkadaşlarından çok memnun olduğunu ifade eden Gökdeniz şu şekilde konuştu: Burada her şey mükemmel. Sanki yıllardır Antalyaspor’da oynuyormuşum gibi kabul edildim.

BİR TEK KANATLARI EKSİK

Tüm ağabeylerimi çok seviyorum. Herkes birbirine çok saygılı. Bir disiplin var. Her şey o kadar profesyonelce yönetiliyor ki, o sorumluluk duygusunu sen de en fazla şekilde hissedebiliyorsun. Sabah Nuri Şahin ağabey ile bir konuştuk. Bir tek kanatları eksik. Mükemmel bir insan. Pandemi kurallarına da çok dikkat ediliyor. Hepimizin ayrı odaları var ve biz de dikkatli oluyoruz.

41’İ GİYMEK İSTİYORUM

Kocaelispor’dan geldiğim için taraftarın da bana olan ilgisi oldukça fazla. Antalyaspor’da 41 numaralı formayı giymek istiyorum.Hocamın ve antrenörlerimizin bire bir ilgisi gerçekten onur verici. Kendimi camiaya ve hocalarıma mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım. Buraya gelmek ile çok doğru bir karar verdiğimi anladım. İnşallah hocam da uygun görür ve formayı alırsam, bir daha bırakmak istemiyorum. Kocaeli’yi, Kandıra’yı, köyümü özledim. Antalya’dan Kocaeli’deki herkes selamlarımı gönderiyorum.