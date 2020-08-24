Yaser tamam !..

Kocaelispor’un santrfor arayışları kapsamında kadrosuna katmak istediği Yaser Hacımustafaoğlu dün İzmit’e geldi ve öğlen saatlerinde görüşme gerçekleştirdi. Taha Balcı’nın yıllık 1 milyon liraya Eyüpspor ile anlaması, Batuhan Er’in sakatlanması ile Yaser’i gündemine alan Yeşil Siyahlılar futbolcu ile her konuda anlaştı. Yaser’in dün resmi olarak duyurulması bekleniyordu.