Erol Zöngür Karşıyaka’ya gidiyor

Kocaelispor U-19 Elit takımının yıldız futbolcularından Erol Zöngür, İzmir’in güzide temsilcilerinden Karşıyaka’ya gidiyor. Birkaç gündür evrak işlemleri ile ilgilenen 2001 doğumlu genç stoper sezon öncesi hazırlıkları kapsamında A takımla antrenmanlara çıkmıştı. Erol 2 yıldır da A takımla çalışmıştı. Öte yandan 2002 İzmit doğumlu yetenekli sağ bek Oktay Gürdal’ın da 3. Lig kulüpleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.