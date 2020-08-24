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24 Ağu 2020 - 13:54- Spor G: 24 Ağu 2020 - 13:55

Erol Zöngür Karşıyaka’ya gidiyor

Kocaelispor U-19 Elit takımının yıldız futbolcularından Erol Zöngür, İzmir’in güzide temsilcilerinden Karşıyaka’ya gidiyor.
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Kocaelispor U-19 Elit takımının yıldız futbolcularından Erol Zöngür, İzmir’in güzide temsilcilerinden Karşıyaka’ya gidiyor. Birkaç gündür evrak işlemleri ile ilgilenen 2001 doğumlu genç stoper sezon öncesi hazırlıkları kapsamında A takımla antrenmanlara çıkmıştı. Erol 2 yıldır da A takımla çalışmıştı. Öte yandan 2002 İzmit doğumlu yetenekli sağ bek Oktay Gürdal’ın da 3. Lig kulüpleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

24 Ağu 2020 - 13:54 - Spor

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