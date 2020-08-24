Doğancan formayı giydi

Kulübün sosyal hesabından yapılan paylaşımla etkili futbolcuya hoş geldin denildi. Derince ekibinin yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu’nun Nevşehir Belediyespor ve şampiyonluk yaşadığı Darıca Gençlerbirliği’nden beraber çalıştığı Doğancan geçen sezon Serik Belediyespor’da 23 maça çıktı ve bu maçların 22’sinde sahada 11’de yer aldı, 3 gol attı. Doğancan’ın 1. Lig’de 12, 2. Lig’de 27, 3. Lig’de de 106 maçı var.