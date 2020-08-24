Şahin Fıstıkçı Başkent’e gitti

2 ve 3. Lig’lerin aranılan kanat forvetleri arasında yer alan ve Belediye Derincespor’un da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Şahin Fıstıkçı 2. Lig takımlarından Etimesgut Şekerspor ile anlaştı. Resmi sözleşmeye imza atacak olan Şahin, Ankara ekibinin Kartepe’deki kampına katıldı.